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Экологи перечислили ожидаемые климатические риски в России
Общество
Экологи перечислили ожидаемые климатические риски в России
pixabay.com

Москва, 24 августа. Европейский юг России и часть центральной части страны могут быть подвержены последствиям изменений климата, связанных с повышением температуры и засухами.

К отрицательным последствиям ожидаемых изменений климата относятся: засуха, экстремальные осадки, повышение пожароопасности в лесных массивах, мерзлота в северных регионах, нарушение экологического равновесия, распространение инфекционных и паразитарных заболеваний, свидетельствуют данные ученых из Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля (ИКГЭ).

В «красной зоне» оказались Крым, Ставропольский край, Курская и Воронежская области. В «оранжевой»: Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, Краснодарский край, Калмыкия, Адыгея, а также Москва и Севастополь.

Ученые рекомендовали разработать программы по адаптации сельского хозяйства России к возможным климатическим изменениям. Правительство России приступило к формированию плана для снижения потерь. В ближайшие годы должен завершиться подготовительный этап, передают «Известия».

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