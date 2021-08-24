Экологи перечислили ожидаемые климатические риски в России

Москва, 24 августа. Европейский юг России и часть центральной части страны могут быть подвержены последствиям изменений климата, связанных с повышением температуры и засухами.

К отрицательным последствиям ожидаемых изменений климата относятся: засуха, экстремальные осадки, повышение пожароопасности в лесных массивах, мерзлота в северных регионах, нарушение экологического равновесия, распространение инфекционных и паразитарных заболеваний, свидетельствуют данные ученых из Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля (ИКГЭ).

В «красной зоне» оказались Крым, Ставропольский край, Курская и Воронежская области. В «оранжевой»: Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, Краснодарский край, Калмыкия, Адыгея, а также Москва и Севастополь.