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Пентагон: трое детей родились во время эвакуации на самолетах из Афганистана
Общество
Пентагон: трое детей родились во время эвакуации на самолетах из Афганистана
Global Look Press  /  Hindustan Times

Вашингтон, 24 августа. Трое детей родились во время эвакуационных рейсов из Афганистана, заявил глава транспортного командования ВС США генерал Стив Лайнос.

Врачи присутствуют на борту во время каждого полета, сообщил он. Медосмотр является частью проверки и посадки.

Лайонса отметил, что его воодушевили новости о том, что ребенок родился при приземлении борта с беженцами на базе Рамштайн в Германии. Больше случаев родов было во время эвакуационных рейсов — тогда родилось трое детей.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти страны перевыполняют план по темпам эвакуации. При этом он отметил, что в транзитных центрах нужно больше коек.

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беженцы афганистан роды
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