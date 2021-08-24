Названы пять городов России с жильем дешевле 500 тысяч рублей

Москва, 24 августа. Аналитики опубликовали рейтинг из пяти городов с самой большой долей жилья стоимостью до 500 тысяч рублей. Первое место занял Омск, доля от общего числа сделок достигла 32%.

На втором месте — Волгоград (23,4%), на третьем — Челябинск (15%), на четвертом — Новосибирск (12%), на пятом — Воронеж (5,3%), передают «Известия». Однако эксперты предупреждают, что не стоит сразу бросаться покупать дешевую недвижимость: низкая цена часто свидетельствует о неправильно оформленных документах на собственность и других юридических проблемах.

Кроме того, подозрительно низкая стоимость жилья отличает регионы с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, некомфортным климатом, отметил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов. Одновременно с этим россияне стали чаще интересоваться дорогим жильем, в частности, вырос спрос на курортную недвижимость.