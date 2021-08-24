Goldman Sachs предупредил об угрозе доллару из-за «Талибана»

Вашингтон, 24 августа. Захват «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная в России) власти в Афганистане может привести к нестабильности доллара, считают в Goldman Sachs.

Экс-министр финансов Великобритании и главный экономист одного из ведущих американских инвестиционных банков Джим О’Нил отметил, что подрывать главенствующую роль валюты США уже начали процессы в мировой финансовой системе, в том числе усиление роли юаня и евро. Об этом сообщает газета «Известия». Катализатором дальнейшей дедолларизации может стать «афганский» фактор, считает эксперт.

О’Нил напомнил, что МВФ начинает работу над пятилетним пересмотром корзины SDR. Если в итоге доля юаня в ней увеличится, это будет означать эволюцию мировой валютной системы, считает аналитик.

Глава группы ВБЦ Семен Теняев напомнил, что США оставили в Афганистане огромный арсенал. Если это приведет к разжиганию локальных конфликтов с участием стран персидского региона и росту цен на энергоносители, то это больно ударит по доллару и экономике США, считает аналитик.

Ранее глава департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что американская национальная валюта одна из самых надежных в мировой финансовой системе из-за того, что является элементом международного финансового оборота и торговли. Специалист предупредил, что не стоит создавать «денежный культ», так как деньги — это средство обмена, и они должна быть всегда ликвидны.

1 Организация запрещена на территории РФ.