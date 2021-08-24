Провайдеры и операторы заблокировали приложение «Навальный»

Москва, 24 августа. Мобильные операторы и провайдеры начали блокировать в России приложение «Навальный», следует из данных проекта GlobalCheck по мониторингу российской системы интернет-блокировок.

Доступ к приложению закрыл провайдер «Ростелеком», Wifire, а также оператор «Билайн». У пользователей других операторов приложение было доступно в зависимости от региона. Как сообщают пользователи Twitter, в Москве клиентам МТС все еще удается открыть приложение, а в Твери оно работает с перебоями.

Накануне Роскомнадзор заявил, что приложение используются с целью пропаганды экстремистских организаций. Ведомство потребовало удалить приложение «Навальный» из магазинов App Store и Google Play соответственно.

Ранее Федеральное агентство новостей отправило в Генпрокуратуру запрос, в котором призвало обратить внимание на работу приложения от ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) на территории России.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.