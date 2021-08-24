Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 01:49
01:38
Происшествия
Подросток задушил 11-месячного брата и годовалую сестру в Индиане
01:29
Экономика
Аналитик Васильев заявил об отсутствии обеспеченных золотом валют в мире
00:58
Экономика
Goldman Sachs предупредил об угрозе доллару из-за «Талибана»
00:57
Общество
Как победить селф-газлайтинг и перестать себя обесценивать
00:48
Армия
Гвардеец королевы Елизаветы II насиловал новобранцев при посвящении
00:46
Общество
Пентагон: трое детей родились во время эвакуации на самолетах из Афганистана
00:44
Общество
Экологи перечислили ожидаемые климатические риски в России
00:27
Общество
Хью Джекман рассказал о работе в футуристическом нуаре «Воспоминания»
00:26
Общество
Названы пять городов России с жильем дешевле 500 тысяч рублей
00:24
Общество
Провайдеры и операторы заблокировали приложение «Навальный»
Все новости

Провайдеры и операторы заблокировали приложение «Навальный»
Общество
Провайдеры и операторы заблокировали приложение «Навальный»
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 августа. Мобильные операторы и провайдеры начали блокировать в России приложение «Навальный», следует из данных проекта GlobalCheck по мониторингу российской системы интернет-блокировок.

Доступ к приложению закрыл провайдер «Ростелеком», Wifire, а также оператор «Билайн». У пользователей других операторов приложение было доступно в зависимости от региона. Как сообщают пользователи Twitter, в Москве клиентам МТС все еще удается открыть приложение, а в Твери оно работает с перебоями.

Накануне Роскомнадзор заявил, что приложение используются с целью пропаганды экстремистских организаций. Ведомство потребовало удалить приложение «Навальный» из магазинов App Store и Google Play соответственно.

Ранее Федеральное агентство новостей отправило в Генпрокуратуру запрос, в котором призвало обратить внимание на работу приложения от ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) на территории России.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Провайдеры и операторы заблокировали приложение «Навальный»
навальный приложение общество
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru