Артисты театра Ермоловой попросили Путина проверить деятельность Меньшикова

Москва, 24 августа. Уволенные актеры театра Ермоловой попросили помощи у российского лидера Владимира Путина.

Артисты обвинили художественного руководителя театра Олега Меньшикова в денежных махинациях. Однако новый глава театра Сергей Кузоятов заявил, что еще никого не увольняли, и посоветовал актерам решать вопросы через суд, передают «Известия».

Извещения об увольнении в июле этого года получили 29 актеров Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. Пострадавшие направили Владимиру Путину письмо, в котором расписали ситуацию.

«По нашему убеждению, прикрываясь общими словами о необходимости оптимизации и «текущей экономической ситуации в условиях пандемии», худрук театра О. Е. Меньшиков, не справляясь с руководством театром, будучи не способным за достаточно продолжительный срок организовать успешную работу коллектива, решил оправдать свою неспособность видимостью «реорганизации и оптимизации», одновременно уволив неугодных ему артистов, не считаясь с людьми, законом и приличиями», — говорится в письме.

Артисты считают, что Меньшиков нерационально распределял средства, которые выделялись театру, указывая на спектакли-однодневки, на которые, согласно документам, тратилось много денег. При этом бывшего худрука театра обвиняют в несправедливом распределении гонораров, рассказывая о том, что он сам себя нанимал, как стороннего артиста. При этом Меньшиков получал огромные выплаты. За 2020 год его доход, как артиста, составил 24 млн рублей, рассказывает уволенная актриса Василиса Пьявко. Артисты просят российского президента проверить деятельность Олега Меньшикова в театре.

Ранее в Театре имени Ермоловой провели проверки после скандала. В последний раз нарушений не выявили, сообщили в пресс-службе учреждения. В пресс-службе театра указали, что артистов предпенсионного и преклонного возраста нет в списке на сокращение. Туда попали только те актеры, у которых нет ролей в репертуаре.