Хью Джекман рассказал о работе в футуристическом нуаре «Воспоминания»

Лос-Анджелес, 24 августа. Знаменитый актер Хью Джекман рассказал о любви к картине «Мир Дикого Запада» и съемках в футуристическом нуаре «Воспоминания».

В картине «Воспоминания» Джекман сыграет героя классических нуаров, надломленного немолодого человека, который страстно влюбился в опасную женщину. Если бы звезде предложили сыграть в этом фильме столько раз, сколько в «Росомахе», он бы без колебаний согласился, сказал актер в интервью «Известиям».

Режиссером «Воспоминаний» стала Лиза Джой. Она писала сценарий специально для Джекмана. Актер является большим поклонником ее фантастического сериала «Мир Дикого Запада». По словам знаменитости, еще не дочитав сценарий, он позвонил своему агенту и сказал, что будет сниматься в картине, так как ничего подобного Джекман до этого не играл.

«Я попал в какой-то новый мир, оригинальный, потрясающий, было непонятно, куда он движется и чем все кончится», — прокомментировал сюжет «Воспоминаний» актер.

Недавно соавтор сериала «Мир Дикого Запада» Лиза Джой рассказала о «новых мирах», которые появятся в свежих эпизодах.