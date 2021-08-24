Новые штаммы добавили в вакцину от гриппа

Москва, 24 августа. Поставки вакцины от гриппа уже стартовали в России, при этом в составе вакцины изменилось два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.

Вакцинация россиян может начаться уже в начале осени, передают «Известия» по данным Роспотребнадзора. Ведомство рекомендует привиться как минимум 60% россиян — взрослым и детям и не менее 75% лиц из групп риска. Одновременно с этим необходимо сделать прививку и от коронавирусной инфекции, сделав промежуток между уколами длиной в месяц.

«У нас большая страна и нужно успеть привить всех до конца ноября», — отметил собеседник издания.

В прошлом году россияне не успели переболеть гриппом из-за карантинных ограничений, из-за чего сейчас иммунизация населения очень низкая. Поэтому следует позаботиться о вакцинации. Вирусологи напоминают, что случаи одновременного заражения и гриппом, и COVID-19 маловероятны, но не исключены.