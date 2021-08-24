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Патрульный корабль «Виктор Великий» отправится в воды Севастополя
Политика
Патрульный корабль «Виктор Великий» отправится в воды Севастополя
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Севастополь, 24 августа. Морская защита Севастополя будет укреплена новыми кораблями ВМФ России.

«Известия» сообщают, что уже в следующем году на главную базу Черноморского флота заступит «Виктор Великий». Корабль проекта 22160 будет не только патрулировать морские границы, но и заниматься охраной и обороной Севастополя.

«Виктор Великий» имеет на борту беспилотники. При необходимости его боевую мощь можно усилить оружием, которое разместят в спецконтейнеры.

Эксперты отмечают, что юго-западное стратегическое направление нуждается в повышенном внимании флота. Это актуально на фоне недавнего инцидента с британским эсминцем Defender.

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севастополь вмф россии черноморский патруль
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