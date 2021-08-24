Талибы могут завоевать провинцию Панджшер до ноябрьских холодов

Кабул, 24 августа. Специалисты сообщили, что боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) могут завоевать провинцию Панджшер до ноябрьских холодов.

Обстановка в большинстве афганских провинций пришла к норме. Муниципальные структуры снова начали работать. Соответствующей информацией с «Известиями» поделился эксперт Мохаммад Башар Башардост.

Однако в Афганистане осталось лишь одно сопротивление талибам. Речь идет о провинции Панджшер. Боевики уже окружили регион и готовятся подавить мятеж. Специалисты считают, что «Талибан» может взять под контроль регион до холодов в ноябре. Если мятежники продержатся до этого времени, то они смогут находиться в провинции еще минимум шесть месяцев.

Военный эксперт Андрей Кошкин ранее оценил возможное развитие событий на территории Афганистана. Специалист отметил, что талибы с трудом наводят единый порядок в стране, потому что отсутствует четкая власть.

1 Организация запрещена на территории РФ.