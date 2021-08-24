Депутат Нилов попросил правительство изменить ГОСТ по тонировке автомобилей

Москва, 24 августа. Председатель ГД по труду Ярослав Нилов попросил кабмин пересмотреть ГОСТ на тонировку автомобилей в сторону снижения требования к светопропускающей способности пленки.

Соответствующее обращение депутат направил в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина, а также глав Минтранса и МВД, сообщает газета «Известия». Нилов просит снизить требования к светопропускающей способности пленки до 50% с определенного в настоящее время уровня в 70%.

Парламентарий подчеркнул, что выступить с инициативой его побудили несправедливые штрафы и жара, спастись от которой помогают темные стекла. Эксперты отмечают, что новые авто продаются с тонировкой, которая может отличаться от требований закона на несколько процентов. В ГД в целом считают, что поднятую Ниловым тему можно обсуждать, отмечает издание.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов предупредил, что за нарушение правил тонировки россиянам грозит штраф 500 рублей. Если не оплатить их вовремя, водителю может грозить административный арест на 15 суток.