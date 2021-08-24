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Бадминтон и тхэквондо впервые войдут в программу Паралимпиады
Спорт
Бадминтон и тхэквондо впервые войдут в программу Паралимпиады
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 24 августа. Церемония открытия Паралимпиады пройдет 24 августа, после чего 4,5 тысяч спортсменов с физическими особенностями из 160 стран мира будут соревноваться в Токио 12 дней подряд.

В рамках Игр разыграют 540 комплектов наград, причем бадминтон и тхэквондо впервые войдут в программу. Российская сборная выступит первый раз с 2012 года. В прошлом году россиянам не удалось поучаствовать в состязаниях из-за антидопинговых санкций, передают «Известия».

Спортсменам не ставили никаких медальных планов, заявил министр спорта России Олег Матыцин, отметив, что главное — продемонстрировать, что они «достойные сыны и дочери страны». Сейчас, по мнению экспертов, наша команда является одной из самых конкурентоспособных, благодаря чему вернется домой с большим количеством наград. Как и в прошлые Игры: девять лет назад в Лондоне российские паралимпийцы завоевали 102 медали, среди которых 36 золотых. Неожиданным препятствием может стать только коронавирус: COVID-19 диагностировали более чем у 100 сотрудников, которых наняли в Токио для работы на Паралимпиаде.

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