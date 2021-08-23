Поляки напомнили своему президенту, что «Крым российский и таким останется»

Варшава, 23 августа. Поляки высмеяли антироссийскую речь президента страны Анджея Дуды на саммите «Крымская платформа» в Киеве, посоветовав ему заняться своими прямыми обязанностями.

Польское издание Interia рассказало своим читателям об открытии в понедельник саммита «Крымская платформа», участие в котором принял и Дуда. Президент начал свое выступление фразой на украинском языке.

«Хочу прямо сказать нашим украинским братьям: поляки понимают вашу ситуацию, ваши чувства, страдания, вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — заявил Дуда.

В своей явно антироссийской речи он подчеркнул, что Польше крымская тема небезразлична, и страна не будет «безучастно смотреть на очевидное попрание международного права». Он выразил уверенность, что проходящий саммит сможет оказать влияние на международное сообщество, и полуостров в итоге вернется в состав Украины.

Выступление Дуды на форуме в Киеве встретили овациями. Однако его речь совершенно по-другому оценили сами поляки. В комментариях под текстом новости они напомнили президенту Польши, что тому следовало бы заниматься внутренними проблемами своей страны, а не вмешиваться в политику других государств.

«Он уже уладил все польские дела, что лезет в дела других государств?» — приводит перевод комментария одного из пользователей «ИноСМИ».

«Украинцы сами виноваты: они отдали Крым без сопротивления, что здесь обсуждать. Помогать можно, но только если кто-то борется, старается защитить себя. Ситуация аналогична той, что сложилась в Афганистане», — подчеркнул читатель.

«Болтай, сколько влезет, ты можешь считать другую риторику неприемлемой, но с фактами спорить сложно. Кстати, по такому случаю следовало бы спросить поляков, считают ли они Крым Украиной», — пишет пользователь.

«Дуда может предаваться самообману, но Крым российский и таким останется. Магическое мышление ничего не изменит», — не согласен с ним еще один комментатор.

«Пусть Украиной займется Байден, ведь его сын сколотил там состояние. Пусть американцы финансируют Украину и помогают ей, у меня нет желания платить за американские войны», — добавил другой.

В саммите «Крымская платформа» приняли участие политики из четырех десятков стран. При этом на уровне президентов и премьер-министров были представлены только 13 государств — Венгрия, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония. Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков заявил ФАН, что так называемая «Крымская платформа» — не что иное, как демонстрация банкротства украинской политики.