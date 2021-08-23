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Муцениеце готовится реализовывать с новым мужем сексуальные фантазии
Шоу-бизнес
Муцениеце готовится реализовывать с новым мужем сексуальные фантазии
Pr Scr youtube.com  /  Георгий За Кадром

Москва, 23 августа. После скандального развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце призналась, что уже знает, какие ошибки точно постарается не повторить в отношениях со следующим избранником.

Во время интервью для YouTube-канала «Георгий за кадром» ведущий попросил актрису и блогера прокомментировать расхожее выражение «качественный левак укрепляет брак». К примеру, могут ли укреплять брак услуги проституток.

«Мне кажется, что это не так должно происходить, и зачем для этого проститутка? Есть же куча людей, которые договариваются между собой, ищут партнера для секса, третьего. Если это помогает сохранению брака, то мне ок», — ответила Муцениеце.

По словам актрисы, для здоровых отношений главное — «договориться на берегу», ведь больше всего ее убивает не сам факт измены, а обман партнера.

«Я с мужчиной могу договориться о любых условиях нашей сексуальной жизни. Он может этим заниматься, если это будет честно. У каждого свои фантазии и тараканы. Я со своим будущим мужем сразу обсужу наши пороки и желания, мы будем вместе их реализовывать», — подчеркнула она.

Агата призналась, что пока не нашла мужчину, с которым могла бы создать семью, ведь временные влюбленности не для нее.

Ранее артистка заявила, что хотела бы родить еще одного ребенка, поскольку ее восьмилетний сын Тимофей и шестилетняя дочка Мия уже подросли. Смотря на своих подруг, многие из которых недавно стали мамами, Агата выразила уверенность, что с ней «сто процентов это тоже произойдет». Актриса собирается родить «по крайней мере, одного ребенка».

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