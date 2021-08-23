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Le Figaro: Запад потерял интерес к Крыму

  /   Обновлено: 23 августа 2021 23:25
Политика
Le Figaro: Запад потерял интерес к Крыму
Федеральное агентство новостей

Париж, 23 августа. Украина пыталась напомнить иностранным политикам о Крыме саммитом «Крымская платформа», но Запад потерял интерес к этому вопросу, считает журналистка газеты Le Figaro Анна Дарроман

По ее мнению, западные государства сосредоточили усилия на проблеме конфликта в Донбассе, а Крым «исчез из международной повестки». Возвращению полуострова под контроль Украины не поможет и подписанный украинским президентом Владимиром Зеленским указ о «Стратегии деоккупации» Крыма, считает Дарроман.

«Для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным», — отмечает журналистка.

Она напомнила, что «Крымскую платформу» проигнорировали президент США Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также не посетила саммит.

Кроме того, «сложность возвращения Крыма» поняло и украинское общество, считает автор. Дарроман отметила, что, согласно недавнему опросу, лишь 61% украинцев считает, что полуостров должен вернуться под контроль Украинцев. Невозможным или маловероятным такое развитие событий считает 44% участников опроса.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает саммит «Крымской платформы» антироссийским мероприятием. По его словам, форум является недружественным по отношению к РФ.

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