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Саудовская Аравия намерена вместе с Россией реагировать на угрозы и вызовы
Политика
Саудовская Аравия намерена вместе с Россией реагировать на угрозы и вызовы
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 23 августа. Саудовская Аравия настроена на укрепление сотрудничества с Россией, которое поможет совместно реагировать на угрозы, заявил замминистра обороны королевства.

В понедельник на полях VII Международного военно-технического форума «Армия-2021» состоялись переговоры главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с замминистра обороны Королевства Саудовская Аравия принцем Xаледом бин Салманом Аль Саудом.

«Хотел передать от своего руководства нашу настроенность на продолжение укрепления отношений, которые исторически сложились между нашими странами. Я уверен, что в будущем мы будем продолжать развивать и укреплять эти отношения, отвечая чаяниям наших народов и реализуя их. Это будет способствовать в свою очередь улучшению ситуации, а также стабилизации и укреплению безопасности», — подчеркнул Xалед бин Салман.

По его словам, сотрудничество между странами «будет способствовать общему реагированию на все современные вызовы, которое мы будем осуществлять вместе».

Замминистра поблагодарил Шойгу за приглашение на форум «Армия-2021», который он назвал «прекрасным событием».

Как сообщалось ранее, на переговорах Шойгу отметил, что визит представителя оборонного ведомства Саудовской Аравии подтверждает курс королевства «на дальнейшее укрепление сотрудничества с Россией». Во время встречи стороны подписали соглашение между Правительством РФ и Правительством Саудовской Аравии о военном сотрудничестве.

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саудовская аравия шойгу армия-2021
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