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Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 23 августа. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в понедельник, 23 августа.

Стороны обсудили развитие программ союзного государства, конкретные решения по которым примут в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Президенты также затронули темы запланированных на сентябрь учений «Запад-2021», сотрудничества в сфере подготовки кадров для вооруженных сил и спецслужб, взаимодействия СМИ.

Кроме того, главы государств обсудили ситуацию, которая сложилась на границах Белоруссии с входящими в НАТО странами. Стороны также согласовали график предстоящих контактов на высшем уровне.

Учения «Запад-2021» будут проходить с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. В маневрах будут участвовать около 200 тысяч военнослужащих, а также будет задействовано 80 самолетов и вертолетов, 290 танков и более 450 единиц бронированной техники.

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путин лукашенко запад-2021
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