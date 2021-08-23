Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Москва, 23 августа. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в понедельник, 23 августа.

Стороны обсудили развитие программ союзного государства, конкретные решения по которым примут в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Президенты также затронули темы запланированных на сентябрь учений «Запад-2021», сотрудничества в сфере подготовки кадров для вооруженных сил и спецслужб, взаимодействия СМИ.

Кроме того, главы государств обсудили ситуацию, которая сложилась на границах Белоруссии с входящими в НАТО странами. Стороны также согласовали график предстоящих контактов на высшем уровне.

Учения «Запад-2021» будут проходить с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. В маневрах будут участвовать около 200 тысяч военнослужащих, а также будет задействовано 80 самолетов и вертолетов, 290 танков и более 450 единиц бронированной техники.