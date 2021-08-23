Минтруд предупредит россиян о размере будущей пенсии

Москва, 23 августа. Минтруд России утвердил порядок предоставления россиянам сведений о возможном размере будущей пенсии.

Соответствующий приказ подписал глава ведомства Антон Котяков. Документ обнародован на интернет-портале правовой информации.

Сведения о пенсионных накоплениях предоставляются застрахованным лицам о средствах, которые учитываются в специальной части индивидуального лицевого счета. Получить их смогут достигшие 40 лет женщины и достигшие 45 лет мужчины.

Информирование об их состоянии будет производиться раз в три года. Данные можно получить через «Госуслуги» или при личном обращении в ПФР.

Ранее в фонде назвали категорию россиян, имеющих право на досрочную пенсию. В частности, речь идет о лечивших больных COVID-19 в 2020 году медработниках.