Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 00:14
00:13
Общество
Депутат Нилов попросил правительство изменить ГОСТ по тонировке автомобилей
00:10
Спорт
Бадминтон и тхэквондо впервые войдут в программу Паралимпиады
00:00
Весь мир
Итоги независимости Украины на фоне Союзного государства подвели в «Патриоте»
23:58
Политика
Поляки напомнили своему президенту, что «Крым российский и таким останется»
23:43
Шоу-бизнес
Муцениеце готовится реализовывать с новым мужем сексуальные фантазии
23:42
Общество
Минтруд предупредит россиян о размере будущей пенсии
23:25
Политика
Le Figaro: Запад потерял интерес к Крыму
23:19
Политика
Саудовская Аравия намерена вместе с Россией реагировать на угрозы и вызовы
23:01
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
22:38
Политика
Медведчук объяснил, как власти Украины ведут страну к потере суверенитета
Все новости

Минтруд предупредит россиян о размере будущей пенсии
Общество
Минтруд предупредит россиян о размере будущей пенсии
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 23 августа. Минтруд России утвердил порядок предоставления россиянам сведений о возможном размере будущей пенсии.

Соответствующий приказ подписал глава ведомства Антон Котяков. Документ обнародован на интернет-портале правовой информации.

Сведения о пенсионных накоплениях предоставляются застрахованным лицам о средствах, которые учитываются в специальной части индивидуального лицевого счета. Получить их смогут достигшие 40 лет женщины и достигшие 45 лет мужчины.

Информирование об их состоянии будет производиться раз в три года. Данные можно получить через «Госуслуги» или при личном обращении в ПФР.

Ранее в фонде назвали категорию россиян, имеющих право на досрочную пенсию. В частности, речь идет о лечивших больных COVID-19 в 2020 году медработниках.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минтруд предупредит россиян о размере будущей пенсии
пенсия пфр накопления
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru