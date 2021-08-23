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Медведчук объяснил, как власти Украины ведут страну к потере суверенитета
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Медведчук объяснил, как власти Украины ведут страну к потере суверенитета
Политика
Медведчук объяснил, как власти Украины ведут страну к потере суверенитета
zagittya.com.ua  /  Пресс-служба партии «Оппозиционная платформа-за жизнь»

Киев, 23 августа. Идеология нынешней украинской власти ведет к потере суверенитета, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Депутат Верховной рады опубликовал на сайте политсилы статью «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?». В тексте он особенно подчеркивает, что идеология и методы управления как предыдущего, так и действующего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского «ведут Украину к потере суверенитета, заключению в политическую резервацию».

«И этому нужно немедленно противостоять. За славословиями и сладкими сказками этих политиков стоит катастрофа нашей страны, смерть экономическая, политическая, культурная», — пишет Медведчук.

По словам политика, киевская власть серьезно ошибается, пытаясь «сжать многонациональное государство до одного этноса или племени», ведь это деградация для страны, находящейся в центре Европы.

«Слепить страну по чужим лекалам — еще большая глупость, ведь тогда мы делаем страну не своим гражданам, а внешним силам», — добавил глава политсовета ОПЗЖ.

Будущее Украины Медведчук предлагает строить как федеративное государство, как это ранее предлагал политик Вячеслав Черновол. Тот предлагал усиливать страну, а Крым оставить в качестве независимого соседа или автономной республикой в союзе с Украиной. Парламентарий отметил, что «федеральным государством сложнее управлять, а потому федеральное государство не потерпит алчных и непрофессиональных правителей во главе». Поэтому во власть нужно допускать не популистов, а патриотов своей страны. Если же «у власти останется эта же политическая команда, то она добьет Украину и без всякого федерализма».

Напомним, сам Медведчук подвергается гонениям в своей стране. В мае в отношении парламентария было возбуждено дело о государственной измене. На Украине посчитали недопустимой поездку депутата Верховной рады в Москву на встречу с руководством РФ.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский ранее выразил мнение, что Зеленский оказывает давление на лидера ОПЗЖ, так как рассматривает его в качестве угрозы легитимности. Эксперт отметил, что глава государства не может организовать такое же давление на реально оскорблявшего его Петра Порошенко, ведь за ним стоит посольство США, тогда как давлению на Медведчука в Вашингтоне будут лишь рады.

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Все новости / Политика / Медведчук объяснил, как власти Украины ведут страну к потере суверенитета
украина порошенко зеленский медведчук
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