Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве

Москва, 23 августа. Минобороны России настроено на динамичное развитие военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

В Шойгу провел переговоры с замминистра обороны Королевства Саудовская Аравия принцем Xаледом бин Салманом Аль Саудом на полях VII Международного военно-технического форума «Армия-2021», сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

«Настроены на поступательное развитие двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес», — подчеркнул российский министр.

Глава Минобороны РФ поблагодарил Халеда бин Салмана за то, что он посетил форум «Армия-2021», отметив, что на площадках мероприятия гости смогут «ознакомиться с новейшим российскими образцами, в том числе с образцами, которые хорошо зарекомендовали себя в Сирии».

Шойгу добавил, что визит представителя оборонного ведомства Саудовской Аравии подтверждает курс королевства «на дальнейшее укрепление сотрудничества с Россией», а диалогу между ведомствами двух стран способствуют доверительные и уважительные отношения глав двух государств.

Во время переговоров стороны подписали соглашение между Правительством РФ и Правительством Саудовской Аравии о военном сотрудничестве.

Ранее в понедельник сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия военно-технического форума «Армия-2021» на территории парка «Патриот» в Подмосковье. Он также отдал команду на закладку новых кораблей для ВМФ России.