Москва, 23 августа. Политолог Павел Шипилин сообщил, что президент России Владимир Путин делает нужные шаги для защиты страны от беженцев из Афганистана.

Политолог заявил, что Путин делает ответственные и своевременные шаги для нейтрализации угрозы, которая исходит от Афганистана. Москва планирует взаимодействовать с новыми властями в Кабуле, когда ситуация нормализуется при тех же условиях, на которых Россия сотрудничала с другими государствами. Шипилин поделился своим мнением с изданием «Журналистская правда». Эксперт также сообщил, что страны Запада могут иметь план по проникновению боевиков в Россию.

«Но у нашей страны достаточно воли и средств, чтобы этот поток не пропустить», — подчеркнул специалист.

По словам Шипилина, гражданская война на территории Афганистана может стартовать в любое время, что станет причиной больших потоков беженцев. Но жители страны отправляются на Запад или пересекают границы Пакистана и Ирана.

Депутат Вострецов ранее объяснил важность позиции Путина по защите России от терроризма. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.