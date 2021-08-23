Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 22:42
22:38
Политика
Медведчук объяснил, как власти Украины ведут страну к потере суверенитета
22:26
Политика
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве
22:10
Политика
Политолог Шипилин: Путин делает нужные шаги для защиты России от беженцев
22:00
Общество
Эксперт рассказал, как США попытаются использовать «Крымскую платформу» против России
21:51
Спорт
Сборная России по пляжному футболу одержала крупную победу над Японией
21:46
Общество
Врач-диетолог Круглова пояснила, что можно сделать с забродившим медом
21:35
Политика
Военный эксперт Кошкин оценил возможное развитие событий в Афганистане
21:30
Шоу-бизнес
Певица Граймс потребовала перестать задавать ей вопросы о своем любовнике Илоне Маске
21:30
Политика
Ангела Меркель оставила президента Зеленского ни с чем
21:19
Общество
Жители Сарова собирают провизию для поддержки пожарных
Все новости

Политолог Шипилин: Путин делает нужные шаги для защиты России от беженцев
Политика
Политолог Шипилин: Путин делает нужные шаги для защиты России от беженцев
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 23 августа. Политолог Павел Шипилин сообщил, что президент России Владимир Путин делает нужные шаги для защиты страны от беженцев из Афганистана.

Политолог заявил, что Путин делает ответственные и своевременные шаги для нейтрализации угрозы, которая исходит от Афганистана. Москва планирует взаимодействовать с новыми властями в Кабуле, когда ситуация нормализуется при тех же условиях, на которых Россия сотрудничала с другими государствами. Шипилин поделился своим мнением с изданием «Журналистская правда». Эксперт также сообщил, что страны Запада могут иметь план по проникновению боевиков в Россию.

«Но у нашей страны достаточно воли и средств, чтобы этот поток не пропустить», — подчеркнул специалист.

По словам Шипилина, гражданская война на территории Афганистана может стартовать в любое время, что станет причиной больших потоков беженцев. Но жители страны отправляются на Запад или пересекают границы Пакистана и Ирана.

Депутат Вострецов ранее объяснил важность позиции Путина по защите России от терроризма. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Шипилин: Путин делает нужные шаги для защиты России от беженцев
путин афганистан боевики шипилин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru