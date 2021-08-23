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Сборная России по пляжному футболу одержала крупную победу над Японией
Спорт
Сборная России по пляжному футболу одержала крупную победу над Японией
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 23 августа. Национальная команда России разгромила сборную Японии в матче чемпионата мира по пляжному футболу и вышла в 1/4 финала соревнования. Матч закончился со счетом 7:1.

Турнир проходит в Москве. Сборная России во время группового этапа одержала победы в трех матчах и вышла с первой строчки.

Российским футболистам в четвертьфинале чемпионата предстоит встретиться с национальной командой Испании. Игра состоится 26 августа.

Россия одержала вторую победу на чемпионате мира в матче против Парагвая. Игра закончилась со счетом 4:4, а в пенальти оказались сильнее отечественные футболисты.

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