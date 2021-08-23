Врач-диетолог Круглова пояснила, что можно сделать с забродившим медом

Некачественный или забродивший мед может привести к пищевым отравлениям со всеми вытекающими последствиями, говорит российский врач-диетолог Наталья Круглова. О правилах хранения этого популярного для нас продукта она рассказала в разговоре с ФАН.

Герметичность упаковки и температурный режим — главные условия для качества сахаристого продукта. Так как мед — вещество гигроскопичное, то есть впитывающее в себя влагу, держать его полагается в помещении с умеренной влажностью при температуре не выше 20 градусов. А самое главное — не больше двух лет.

«Важно, чтобы мед хранился в герметичной банке, потому что он может, если будет плохо закрыт, притягивать, впитывать воду и те пары, которые есть вокруг. Это все будет способствовать тому, что мед может забродить. Плюс риск в ситуации, когда, например, слишком жарко, то есть мед хранят в теплом помещении. Происходит это из-за того, что мед содержит дрожжевые грибки, даже в норме он может их содержать. Но определенные условия — повышенная влажность и температура помещения, где мед хранится — будет способствовать тому, что эти грибки будут активно размножаться», — говорит Наталья Круглова.

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Результат такой активности мы легко увидим и почувствуем: на поверхности продукта обязательно будут пузырьки, а запах будет отличаться кислым оттенком. Вкус меда тоже станет малоприятным, в нем будет содержаться кислота или даже горечь.

«Такой мед в пищу использовать не стоит, но если уж человек совсем не готов выбросить эту банку, то мед нужно подвергнуть термической обработке до 60 градусов — прогреть его на водяной бане, чтобы убить эти грибки. А так, конечно, хорошо бы от него избавиться, потому что есть риск того, что он вызовет отравление со всеми известными симптомами в виде тошноты, рвоты, нарушения стула, болевыми ощущениями по ходу пищеварительного тракта», — советует врач-диетолог.

Ранее Наталья Круглова пояснила, можно ли использовать натуральный мед в качестве замены сахара. Эксперт не считает такую тактику правильной, так как в продукте содержится достаточное количество простых углеводов, фруктозы и сахарозы.