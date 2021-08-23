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Певица Граймс потребовала перестать задавать ей вопросы о своем любовнике Илоне Маске
Шоу-бизнес
Певица Граймс потребовала перестать задавать ей вопросы о своем любовнике Илоне Маске
Global Look Press  /  Gene Blevins

Лос-Анджелес, 23 августа. Канадская певица Клэр Буше, более известная как Граймс, обратилась к общественности с требованием перестать задавать ей вопросы о ее возлюбленном Илоне Маске.

Граймс встречается с основателем Tesla с 2018 года. В мае прошлого года у пары появился сын, которого назвали X Æ A-12. Примерная транскрипция — «Экс Эш Эй-Твелв». Для 33-летней певицы это был первый ребенок. У 50-летнего Маска же уже шесть наследников. Пятерых детей ему родила первая жена Джастин Уилсон, с которой будущий миллиардер учился в одном университете в Канаде.

Граймс опубликовала видео в TikTok, в котором попросила оставить ее в покое с просьбами прокомментировать фейковые новости о Маске, подчеркнув, что она не его пресс-агент. На записи певица предстала с ножом, поглаживая собаку-робота.

«Он горячий или собирается уничтожить нефтеперерабатывающую отрасль? Он горячий или собирается отправить первого человека на Марс? Он горячий или он пообещал 100 миллионов долларов изобретателю технологии улавливания углерода?» — говорится в надписи на экране.

Напомним, имя ребенка Маска и Граймс вызвало массу вопросов. Спустя пару месяцев после рождения малыша, певица расшифровала его имя в Twitter. По ее словам, X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI, что означает любовь, искусственный интеллект. При этом A-12 — американский самолет-разведчик.

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Илон Маск tesla spacex граймс
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