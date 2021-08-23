Военный эксперт Кошкин оценил возможное развитие событий в Афганистане

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан»1 захватила власть в Афганистане. На сегодняшний день единственным местом, где еще не действует новый режим остается провинция Панджшер. Сопротивление возглавил афганский политик Ахмад Масуд.

Тем временем Иран, Турция и даже Греция строят стены на пути афганских беженцев. А в международном аэропорту города Куляб на юге Таджикистана приземлились четыре военных самолета с военнослужащими турецкой армии.

Возможен ли новый виток гражданской войны в Афганистане? На сколько серьезна угроза притока беженцев в Россию? Какова вероятность, что РФ будет втянута в этот конфликт? На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответил доктор политических наук, заведующий кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог и военный эксперт Андрей Кошкин.

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По словам эксперта, на сегодняшний день талибам сложно наводить единый порядок в Афганистане из-за отсутствия четкой вертикали власти. К тому же, забот прибавляет сопротивление в ущелье Панджшер, но есть и более серьезные проблемы — отсутствие стратегических планов.

«Талибы понимают, чем быстрее подавят сопротивление, тем быстрее и жестче овладеют всей страной. Они амнистировали всех государственных служащих, потому что у них нет опыта. Им придется накормить, дать работу более 30 миллионам граждан. У талибов пока стратегических планов нет, деньги в Америке заморозили, помогать им никто не собирается. Поэтому ООН предупреждает все соседние государства, что ожидается гуманитарная катастрофа на территории Афганистана и просит не закрывать границы для беженцев», — говорит Кошкин.

В свою очередь, Иран, Турция и даже Греция возводят стены на пути афганских беженцев. Многие помнят опыт 2015 года, когда нерегулируемые волны мигрантов хлынули из стран северной Африки и ближнего Востока в европейские государства. Тогда стало понятно, что в потоки беженцев интегрированы боевики. России этот опыт повторять отнюдь не хочется.

«Мы настороженно относимся к предложениям коллективного запада во главе с Вашингтоном разместить в государствах центральной Азии беженцев из Афганистана, среди них будут террористы, границы весьма условные. Мы получим прямо на территории РФ боевые группы, которые, учитывая ситуацию в Афганистане, будут заниматься грабежом и насилием. Это и является сегодня угрожающим фактором для нас. Более того, мы заинтересованы, чтобы с этого направления не выдвигались не террористические группы, не функционировал наркотрафик», — отмечает эксперт.

По словам Андрея Кошкина, «Талибану» понятно, что Россия сможет дать отпор, если государственные границы в направлении центрально-азиатских республик и РФ будут насильственно нарушены.

«В сложившейся ситуации должны быть предприняты все меры, чтобы остановить угрозу до приближения ее к нашим границам. Сейчас чрезвычайно важно согласованно скоординировать усилия Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и РФ, чтобы учесть всевозможные риски, которые угрожают нам с афганского направления», — отмечает спикер.

В заключении эксперт отметил, что Министерство иностранных дел РФ внимательно наблюдает за действиями талибов. Стране не нужны вооруженные бандиты на ее территории. И если будут агрессивные действия с их стороны в отношении России и центрально-азиатских государств, всех участников ОДКБ, это будут весьма важные составляющие тех «красных линий», которые не должны быть нарушены.

1 Организация запрещена на территории РФ.