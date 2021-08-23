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Наталья Штурм готовится бороться с зятем за внука через суд

  /   Обновлено: 23 августа 2021 21:03
Шоу-бизнес
Наталья Штурм готовится бороться с зятем за внука через суд
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 августа. Певица Наталья Штурм пытается защитить внука от зятя. Исполнительница призналась, что устала от навязчивых мужчин и не позволит разлучить свою дочь с сыном.

Наталья Штурм неожиданно заявила, что находится в непростых отношениях с новым мужем дочери. Совсем недавно артистка с гордостью рассказывала поклонникам, как рада за их счастливый брак. Однако вскоре выяснилось, что зять оказался не таким идеальным, как думала звезда. Штурм опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что муж ее дочери пытается отнять сына Даниэля, и отметила, что будет бороться за внука.

«Как же я устала от активных отцов. Сначала мой бывший муж пил кровь, 17 лет чиня препятствия по сыну. Теперь муж закидал Лену исками, желая отнять моего внука. Я его не отдам. Это ты мне кинул вызов, а не Лене. Это я содержу твоего сына уже полтора года», — заявила артистка.

Штурм также уточнила, что однажды зять пытался «заказать» исполнительницу. Недавно артистка вновь подняла острую тему в интервью телеканалу НТВ. Певица сообщила, что готовится защитить дочь и внука через суд в ответ на иски от отца Даниэля.

Недавно стало известно, что Елизавета II готовится к возможному суду против принца Гарри. Юристы королевы планируют подать иск в случае новых нападок со стороны герцога Сассекского.

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Все новости / Шоу-бизнес / Наталья Штурм готовится бороться с зятем за внука через суд
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