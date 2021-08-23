Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 22:41
22:38
Политика
Медведчук объяснил, как власти Украины ведут страну к потере суверенитета
22:26
Политика
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве
22:10
Политика
Политолог Шипилин: Путин делает нужные шаги для защиты России от беженцев
22:00
Общество
Эксперт рассказал, как США попытаются использовать «Крымскую платформу» против России
21:51
Спорт
Сборная России по пляжному футболу одержала крупную победу над Японией
21:46
Общество
Врач-диетолог Круглова пояснила, что можно сделать с забродившим медом
21:35
Политика
Военный эксперт Кошкин оценил возможное развитие событий в Афганистане
21:30
Шоу-бизнес
Певица Граймс потребовала перестать задавать ей вопросы о своем любовнике Илоне Маске
21:30
Политика
Ангела Меркель оставила президента Зеленского ни с чем
21:19
Общество
Жители Сарова собирают провизию для поддержки пожарных
Все новости

Съемки болливудского блокбастера по программе ребейтов стартовали в Петербурге
Общество
Съемки болливудского блокбастера по программе ребейтов стартовали в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 23 августа. Индийские режиссеры прибыли на территорию России для производства нового блокбастера. Шпионский боевик для Болливуда начали снимать на улицах Санкт-Петербурга.

Предстоящая картина станет первым зарубежным фильмом, который снимается по программе ребейтов — проект получил государственную субсидию на производство в России. За съемки в РФ производители смогут вернуть до 40% затрат. Таким образом, авторы фильма могут рассчитывать на возмещение в размере 46 миллионов рублей.

Постановкой боевика займется популярный режиссер Маниш Шарма, известный по работе над лентой «Свадебная церемония». Главные роли сыграют болливудские звезды Салман Хан и Катрина Каиф, сообщает Telegram-канал портала «КиноПоиск». Постановкой трюков на проекте займется российский каскадер Виктор Иванов. Всего для работы в блокбастере приглашено порядка 50 дублеров.

Шпионский боевик расскажет о сотруднике внешней разведки Индии, который прибыл в Петербург для поиска нелегального торговца оружием. Премьера фильма запланирована на конец следующего года.

Ранее стало известно о появлении первых кадров предстоящего фантастического сериала «Ковбой Бибоп». Фотографии опубликованы в официальном Instagram-аккаунте стримингового сервиса Netflix.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Съемки болливудского блокбастера по программе ребейтов стартовали в Петербурге
кино болливуд ребейт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru