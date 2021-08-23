Съемки болливудского блокбастера по программе ребейтов стартовали в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 августа. Индийские режиссеры прибыли на территорию России для производства нового блокбастера. Шпионский боевик для Болливуда начали снимать на улицах Санкт-Петербурга.

Предстоящая картина станет первым зарубежным фильмом, который снимается по программе ребейтов — проект получил государственную субсидию на производство в России. За съемки в РФ производители смогут вернуть до 40% затрат. Таким образом, авторы фильма могут рассчитывать на возмещение в размере 46 миллионов рублей.

Постановкой боевика займется популярный режиссер Маниш Шарма, известный по работе над лентой «Свадебная церемония». Главные роли сыграют болливудские звезды Салман Хан и Катрина Каиф, сообщает Telegram-канал портала «КиноПоиск». Постановкой трюков на проекте займется российский каскадер Виктор Иванов. Всего для работы в блокбастере приглашено порядка 50 дублеров.

Шпионский боевик расскажет о сотруднике внешней разведки Индии, который прибыл в Петербург для поиска нелегального торговца оружием. Премьера фильма запланирована на конец следующего года.

Ранее стало известно о появлении первых кадров предстоящего фантастического сериала «Ковбой Бибоп». Фотографии опубликованы в официальном Instagram-аккаунте стримингового сервиса Netflix.