Все больше зарубежных компаний покидают Аргентину и Бразилию

Бразилиа, 23 августа. Местные представительства иностранных компаний продолжают покидать рынок Аргентины. Похожий тренд теперь наблюдается и в Бразилии. Об этом сообщает агентство MercoPress.

Зарубежные предприятия, ликвидирующие филиалы и дочерние компании в Аргентине, утверждают, что эти меры являются частью «глобальных стратегий». Данные процессы стали настоящим ударом для экономики страны, и так пострадавшей от пандемии коронавируса. Подобная тенденция начала недавно прослеживаться и в соседней Бразилии.

Foreign companies keep leaving Argentina and claiming those moves are part of global strategies. Analysts are reluctant to believe these explanations, but perhaps they would reconsider their stance if they see a similar exodus also taking place in Brazil. https://t.co/xViDHvHZeh — MercoPress (@MercoPressNews) August 16, 2021

Уход компаний

На прошлой неделе испанская фирма Ecolumber, специализирующаяся на выращивании и продаже орехов в провинции Рио-Негро, объявила об уходе из Аргентины.

#EsquerdaNuncaMais

Grandes empresas deixaram a ARGENTINA (Latam, Falabella, Walmart), além de indústrias que não alcançaram o grande público, como Brightstar Technology.

A saída de multinacionais também ocorre entre empresas menores. A última a sair é a espanhola Ecolumber. pic.twitter.com/FFgmen1ZJK — ALLANOR_BR - #FechadoComBolsonaro (@AllanorB) August 11, 2021

В последние месяцы такие крупные компании, как Latam Airlines, Falabella, Walmart или MetLife, а также промышленные предприятия Axalta и Brightstar тоже ушли из Аргентины. Около 100 человек потеряют рабочие места, когда в 2022 году закроется единственный завод по производству полиуретановых изделий ТНК Dow.

Пресс-служба Сената Аргентины /

В то же время в Бразилии компания Panasonic заявила о сокращении своего присутствия в зоне свободной торговли Манаус, остановив производство телевизоров и других устройств. По словам сотрудников компании, это приведет к ликвидации 130 рабочих мест. Они также объяснили, что решение было принято по причине экономической ситуации в государстве.

Depois de 40 anos, Panasonic vai deixar de fabricar TVs no Brasil (via @EstadaoEconomia) https://t.co/1utcGZG7NT — Estadão (@Estadao) August 11, 2021

Заводы Sony и Canon в Манаусе также сообщили о прекращении своей деятельности в Бразилии.

Причины тенденции

Рынок двух южноамериканских гигантов потерял привлекательность инвесторов. В связи с этим, по прогнозам аналитиков, в будущем «бегство» зарубежных предприятий обретет большие масштабы.

Ранее немецкая транснациональная компания Bayer также объявила о временном закрытии предприятия по производству биотехнологических семян сои в Аргентине для инвестиций «в более выгодные проекты» на фоне напряженности между правительством и сельскохозяйственным сектором.

«Bayer перенаправит свои инвестиции в более прибыльные и инновационные проекты, которые повышают конкурентоспособность в аграрном секторе», — говорится в заявлении ТНК.

Как сообщает Bloomberg, уход компаний вызван тем, что ведение бизнеса в стране, чья экономика занимает третье место по объему в Латинской Америке, слишком сложно и убыточно.

Влиятельные профсоюзы, нестабильная политика, контроль над ценами и валютой и другие формы государственного вмешательства уже давно являются особенностями аргентинской экономики. Все это вкупе с продолжительной рецессией, усугубившейся из-за пандемии коронавируса, стали основными причинами ухода зарубежных фирм из страны.