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Все больше зарубежных компаний покидают Аргентину и Бразилию

  /   Обновлено: 23 августа 2021 21:00
Весь мир
Все больше зарубежных компаний покидают Аргентину и Бразилию
Пресс-служба Сената Аргентины  / 

Бразилиа, 23 августа. Местные представительства иностранных компаний продолжают покидать рынок Аргентины. Похожий тренд теперь наблюдается и в Бразилии. Об этом сообщает агентство MercoPress.

Зарубежные предприятия, ликвидирующие филиалы и дочерние компании в Аргентине, утверждают, что эти меры являются частью «глобальных стратегий». Данные процессы стали настоящим ударом для экономики страны, и так пострадавшей от пандемии коронавируса. Подобная тенденция начала недавно прослеживаться и в соседней Бразилии.

Уход компаний

На прошлой неделе испанская фирма Ecolumber, специализирующаяся на выращивании и продаже орехов в провинции Рио-Негро, объявила об уходе из Аргентины.

В последние месяцы такие крупные компании, как Latam Airlines, Falabella, Walmart или MetLife, а также промышленные предприятия Axalta и Brightstar тоже ушли из Аргентины. Около 100 человек потеряют рабочие места, когда в 2022 году закроется единственный завод по производству полиуретановых изделий ТНК Dow.

Все больше зарубежных компаний покидают Аргентину и Бразилию
Пресс-служба Сената Аргентины  / 

В то же время в Бразилии компания Panasonic заявила о сокращении своего присутствия в зоне свободной торговли Манаус, остановив производство телевизоров и других устройств. По словам сотрудников компании, это приведет к ликвидации 130 рабочих мест. Они также объяснили, что решение было принято по причине экономической ситуации в государстве.

Заводы Sony и Canon в Манаусе также сообщили о прекращении своей деятельности в Бразилии.

Причины тенденции

Рынок двух южноамериканских гигантов потерял привлекательность инвесторов. В связи с этим, по прогнозам аналитиков, в будущем «бегство» зарубежных предприятий обретет большие масштабы.

Ранее немецкая транснациональная компания Bayer также объявила о временном закрытии предприятия по производству биотехнологических семян сои в Аргентине для инвестиций «в более выгодные проекты» на фоне напряженности между правительством и сельскохозяйственным сектором.

«Bayer перенаправит свои инвестиции в более прибыльные и инновационные проекты, которые повышают конкурентоспособность в аграрном секторе», — говорится в заявлении ТНК.

Как сообщает Bloomberg, уход компаний вызван тем, что ведение бизнеса в стране, чья экономика занимает третье место по объему в Латинской Америке, слишком сложно и убыточно.

Влиятельные профсоюзы, нестабильная политика, контроль над ценами и валютой и другие формы государственного вмешательства уже давно являются особенностями аргентинской экономики. Все это вкупе с продолжительной рецессией, усугубившейся из-за пандемии коронавируса, стали основными причинами ухода зарубежных фирм из страны.

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