Все больше зарубежных компаний покидают Аргентину и Бразилию

Бразилиа, 23 августа. Местные представительства иностранных компаний продолжают покидать рынок Аргентины. Похожий тренд теперь наблюдается и в Бразилии. Об этом сообщает агентство MercoPress.

Зарубежные предприятия, ликвидирующие филиалы и дочерние компании в Аргентине, утверждают, что эти меры являются частью «глобальных стратегий». Данные процессы стали настоящим ударом для экономики страны, и так пострадавшей от пандемии коронавируса. Подобная тенденция начала недавно прослеживаться и в соседней Бразилии.

Foreign companies keep leaving Argentina and claiming those moves are part of global strategies. Analysts are reluctant to believe these explanations, but perhaps they would reconsider their stance if they see a similar exodus also taking place in Brazil. https://t.co/xViDHvHZeh