Врач-диетолог Наталья Круглова указала, кому категорически запрещен мед

Мед — один из популярных у россиян продуктов, который регулярно употребляют до 82% жителей страны. Оно и не удивительно: не только приятный на вкус, сахаристый продукт еще и полезен. Как пишет Роспотребнадзор, качественный мед является источником природной энергии, богат на питательные вещества и в целом благотворно влияет на иммунитет человека.

Рассказать о пользе и возможном вреде любимого продукта мы попросили постоянного эксперта ФАН, российского врача-диетолога Наталью Круглову.

Как и федеральное ведомство, специалист поясняет, что в меде содержатся витамины и некоторые минералы, однако как основной источник этих микроэлементов рассматривать продукт не стоит.

«Во-первых, их там содержится недостаточно много. Во-вторых, мы не едим мед в больших количествах, чтобы получить всю норму именно из него. Но при этом, например, мед содержит некоторые антиоксиданты, органические кислоты, ферменты и пробиотики и благодаря этому обладает антибактериальными свойствами, то есть может помогать при борьбе с вирусными и бактериальными инфекциями. Конечно, скорее это профилактическая мера, чем лечение действительно тяжелых каких-то инфекций», — рассказывает Наталья Круглова.

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Говоря о вредном воздействии меда, диетолог отмечает то же, что и специалисты Роспотребнадзора, а именно — высокую калорийность продукта, который многие считают отличным заменителем сахара. Но именно простые углеводы, глюкоза и фруктоза в составе меда говорят о том, что его употребление тоже стоит контролировать.

«Да, он отличается от сахара, хотя на самом деле также имеет в своем составе глюкозу и фруктозу, как и обычный сахар. Поэтому если мы заменяем обычный сахар медом и не контролируем его количество, то это будет неправильной тактикой, потому что переесть, получить слишком много калорий с медом тоже возможно. <…> Мы его воспринимаем как добавленный сахар, а его в день должно быть не более пяти чайных ложек. Соответственно, в это количество входит и мед. Не нужно думать, что это какой-то низкокалорийный заменитель — нет, он также содержит калории. И это такое большое заблуждение, что мед можно есть, сколько угодно, что это гораздо лучше сахара», — делится советами диетолог.

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Говоря о тех, кому стоит осторожничать с продуктом, врач напоминает об аллергиках, для которых он может стать причиной неприятных реакций и заболеваний. Однако в большей степени воздерживаться от употребления сладости, по словам эксперта, стоит другим категориям.

«Стоит ограничить употребление меда людям с ожирением, избыточным весом, нарушением углеводного обмена — сахарным диабетом I и II типа. Категорически запрещен детям до одного года, потому что есть риск, что вместе с медом ребенок получит споры возбудителя ботулизма. Если для детей старше года и взрослых людей это не страшно, потому что у нашего организма есть определенные методы борьбы с ботулизмом, то для ребенка младшего возраста это может иметь тяжелые последствия для здоровья», — предупреждает Наталья Круглова.

Ранее специалист поделилась с читателями тройкой самых полезных завтраков, способных насытить энергией до обеда. По одному из вариантов, это может быть каша в сопровождении вареного яйца, фрукта, а также горсти любимых орехов. В таком приеме пищи будет содержаться достаточное количество белков, жиров и сложных углеводов.