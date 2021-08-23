Федоров: намерения США развернуть лагерь для афганских мигрантов не являются тайной для РФ

Москва, 23 августа. Попытка США развернуть в Средней Азии лагерь для беженцев из Афганистана является прикрытием для вторжения боевиков в Российскую Федерацию, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

По его словам, соответствующее предложение является прямой угрозой безопасности российской стороны и с точки зрения президента РФ Владимира Путина категорически неприемлемо. Депутат добавил, что нет никаких сомнений в истинной цели предложения, которое озвучили Соединенные Штаты.

Когда Вашингтон предложил размещать на территории близких к России государств так называемые лагеря мигрантов, стало понятно, что речь идет о базах террористов. Поэтому намерения американской стороны не являются тайной для Москвы, передает «Слово и Дело».

Ранее пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик рассказал, что у Анкары нет возможности принять даже одного беженца из Афганистана. По его словам, Турция не является лагерем беженцев, сообщала «Национальная служба новостей».

Политолог Наталья Громова заявляла, что Путин не позволит боевикам попасть в Россию под видом мигрантов. Она добавила, что у главы государства на первом месте всегда россияне и интересы страны.