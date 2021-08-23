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Жители Порт-Судана вышли на демонстрации против многочасовых отключений света
Весь мир
Жители Порт-Судана вышли на демонстрации против многочасовых отключений света
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 23 августа. Сотни жителей Порт-Судана второй день подряд бастуют против продолжающихся многочасовых отключений света.

Накануне Министерство финансов попросило администрацию выплатить 5 миллионов долларов турецкой барже, которая снабжает город электричеством. Накопился долг в 30 миллионов долларов, поэтому Порт-Судан обесточили.

«Сотни жителей устроили акции протеста, чтобы осудить многочасовые отключения электроэнергии», — отметили местные граждане.

Премьер-министру направили обращение, в котором раскритиковали неспособность федерального правительства решить проблему со светом. Баржа, производящая 30 МВт электроэнергии, прекратила подачу в Порт-Судан. Однако власти не погасили долг, а предпочли обесточивать город до 11 часов в сутки — шесть днем и пять ночью.

Оператор турецкой баржи потребовал, чтобы правительство немедленно выплатило 10 миллионов долларов. По его словам, частичный вклад позволит вырабатывать электроэнергию. Местные жители ожидали, что ситуация стабилизируется в течение 48 часов, но ничего не изменилось.

Судан переживает сложное экономическое положение. Последние 27 лет восточноафриканская страна находилась в санкционном списке США, но в январе 2021 года ее оттуда исключили. Однако для этого Хартуму пришлось взять на себя ответственность за теракты в посольствах и выплатить компенсацию.

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