Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 21:13
21:03
Шоу-бизнес
Наталья Штурм готовится бороться с зятем за внука через суд
21:00
Общество
Съемки болливудского блокбастера по программе ребейтов стартовали в Петербурге
21:00
Весь мир
Все больше зарубежных компаний покидают Аргентину и Бразилию
21:00
Видео
Точка на карте. Республика Карелия
20:58
Экономика
Жилье на рынке элитной недвижимости Москвы заметно подорожало в течение лета
20:54
Общество
Рабочие в Севастополе написали слово «дети» с четырьмя ошибками
20:46
Весь мир
Жители Порт-Судана вышли на демонстрации против многочасовых отключений света
20:46
Весь мир
Иран возобновил поставки бензина в Афганистан после снижения таможенных пошлин талибами
20:45
Общество
Не больно, не страшно, но важно: как на самом деле устроено донорство костного мозга
20:44
Политика
Федоров: намерения США развернуть лагерь для афганских мигрантов не являются тайной для РФ
Все новости

Антананариву против Парижа: кому достанутся острова Эпарс
Весь мир
Антананариву против Парижа: кому достанутся острова Эпарс
wikipedia.org  /  Luc Legay/CC BY-SA 2.0

Антананариву, 23 августа. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина и глава Франции Эмманюэль Макрон встретятся 27 августа для проведения дипломатических переговоров.

Основной темой обсуждения станет принадлежность островов Эпарс, которыми в данный момент владеет Пятая республика. После того, как Радзуэлина предъявил Елисейскому дворцу претензии касательно территорий вокруг Мадагаскара, отношения между странами значительно ухудшились.

Макрон дал понять, что планирует сохранить контроль над островами, так как они дают Парижу морское преимущество в стратегически важном для него регионе. Ранее о ситуации с архипелагом рассказывал военный обозреватель Евгений Норин:

«До сих пор это французское владение, на которое претендует Антананариву. Но Париж, само собой, просто так позиции не сдает и в Африке работает жестко. К примеру, у Филиппа Франсуа (этот вот тот полковник, задержанный за покушение) в бэкграунде служба на территории Чада. Это, как уже догадался проницательный читатель, не совпадение».

Антананариву против Парижа: кому достанутся острова Эпарс
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Нельзя исключать, что именно столкновение интересов стало основной причиной для организации покушения на главу африканского государства, спланированного гражданами Франции. Не последнюю роль также сыграла дружба лидера Мадагаскара с Россией. По мнению военного политолога Андрея Кошкина, французов на подобные радикальные действия подталкивает страх потери влияния на Черном континенте:

«Конечно же, африканский материк тоже находится в центре разыгрывания карты давления на Москву. Мы сталкиваемся с ревностью Франции и в ЦАР, когда президент Фостен-Арканж Туадера отдает предпочтение прежде всего Российской Федерации, особенно в сфере безопасности, и в Мадагаскаре. Поэтому на сегодняшний день наблюдается желание западных стран не пустить Россию ни на Ближний Восток, ни в Латинскую Америку, ни на африканский материк, для того чтобы купировать ее развитие и как можно жестче «спеленать» ее во внешнеполитическом отстаивании своих интересов».

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Антананариву против Парижа: кому достанутся острова Эпарс
африка мадагаскар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru