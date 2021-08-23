Антананариву, 23 августа. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина и глава Франции Эмманюэль Макрон встретятся 27 августа для проведения дипломатических переговоров.

Основной темой обсуждения станет принадлежность островов Эпарс, которыми в данный момент владеет Пятая республика. После того, как Радзуэлина предъявил Елисейскому дворцу претензии касательно территорий вокруг Мадагаскара, отношения между странами значительно ухудшились.

Макрон дал понять, что планирует сохранить контроль над островами, так как они дают Парижу морское преимущество в стратегически важном для него регионе. Ранее о ситуации с архипелагом рассказывал военный обозреватель Евгений Норин:

«До сих пор это французское владение, на которое претендует Антананариву. Но Париж, само собой, просто так позиции не сдает и в Африке работает жестко. К примеру, у Филиппа Франсуа (этот вот тот полковник, задержанный за покушение) в бэкграунде служба на территории Чада. Это, как уже догадался проницательный читатель, не совпадение».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Нельзя исключать, что именно столкновение интересов стало основной причиной для организации покушения на главу африканского государства, спланированного гражданами Франции. Не последнюю роль также сыграла дружба лидера Мадагаскара с Россией. По мнению военного политолога Андрея Кошкина, французов на подобные радикальные действия подталкивает страх потери влияния на Черном континенте: