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Иран возобновил поставки бензина в Афганистан после снижения таможенных пошлин талибами
Весь мир
Иран возобновил поставки бензина в Афганистан после снижения таможенных пошлин талибами
Global Look Press  /  Georg Ismar/dpa

Тегеран, 23 августа. Иран возобновил экспорт бензина и газойля в Афганистан по просьбе захватившего в нем власть «Талибана»1 (запрещен в РФ).

«Талибан» направил Ирану сообщения, в которых говорилось: «Вы можете продолжать экспорт нефтепродуктов», — сообщил Хамид Хоссейни, член правления и представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана.

Экспорт нефтепродуктов возобновился несколько дней назад после того, как талибы снизили таможенный тариф на 70%. Иранский бензин занимает существенную долю в структуре топливного рынка Афганистана: с мая 2020 года по май 2021 года Тегеран поставил Кабулу 400 тысяч тонн горючего.

Захват власти талибами привел к резкому росту цены на бензин, которая сейчас составляет около 900 долларов за тонну. Для предотвращения ее повышения радикальная группировка попросила Тегеран не прерывать торговые отношения.

Иранский МИД 23 августа призвал «все стороны» в Афганистане воздержаться от применения насилия и заявил, что Тегеран поддерживает создание инклюзивного правительства в Кабуле.

«Все группы и политические партии должны воздерживаться от применения силы и продолжать переговоры», — заявил пресс-секретарь министерства Саид Хатибзаде.

В настоящий момент шиитская иранская республика проявляет прагматичный подход в отношении ультрарелигиозных салафитов из «Талибана». Примечательно, что в 1996-2001 годах, когда радикалы овладели большей частью Афганистана, Иран и талибы рассматривали друг друга исключительно как врагов.

И хотя истинные планы «Талибана» касательно афганских шиитов еще предстоит выяснить, Иран публично заявляет о неотъемлемой роли группировки в «будущем решении» по Афганистану.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан иран талибан бензин
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