Иран возобновил поставки бензина в Афганистан после снижения таможенных пошлин талибами

Тегеран, 23 августа. Иран возобновил экспорт бензина и газойля в Афганистан по просьбе захватившего в нем власть «Талибана»1 (запрещен в РФ).

Экспорт нефтепродуктов возобновился несколько дней назад после того, как талибы снизили таможенный тариф на 70%. Иранский бензин занимает существенную долю в структуре топливного рынка Афганистана: с мая 2020 года по май 2021 года Тегеран поставил Кабулу 400 тысяч тонн горючего.

Захват власти талибами привел к резкому росту цены на бензин, которая сейчас составляет около 900 долларов за тонну. Для предотвращения ее повышения радикальная группировка попросила Тегеран не прерывать торговые отношения.

