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Три человека погибли в лобовом ДТП с участием Lada Largus под Саратовом

  /   Обновлено: 23 августа 2021 20:35
Происшествия
Три человека погибли в лобовом ДТП с участием Lada Largus под Саратовом
Федеральное агентство новостей

Саратов, 23 августа. Жертвами страшной аварии на трассе в районе поселка Аряш в Новобурасском районе стали три человека. Еще трое детей получили серьезные травмы, и были госпитализированы.

В ДТП попали легковой «Мерседес» и универсал «Лада Ларгус». Женщина-водитель из первой машины и двое ее детей выжили.

Пострадавших пришлось извлекать из салона при помощи спасателей. С травмами их доставили в городские больницы, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Также собеседник агентства поделился фотографиями с места происшествия.

Три человека погибли в лобовом ДТП с участием Lada Largus под Саратовом
Федеральное агентство новостей  / 

Три человека погибли в лобовом ДТП с участием Lada Largus под Саратовом
Федеральное агентство новостей  / 

Еще одна автокатастрофа произошла в Саратовской области 20 августа. В аварию на 154-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград попали «Лада Ларгус», КамАЗ и грузовик «Вольво». В результате пять пассажиров легковушки скончались на месте. Среди погибших двое детей в возрасте 10 и 16 лет.

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