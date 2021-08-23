Три человека погибли в лобовом ДТП с участием Lada Largus под Саратовом

Саратов, 23 августа. Жертвами страшной аварии на трассе в районе поселка Аряш в Новобурасском районе стали три человека. Еще трое детей получили серьезные травмы, и были госпитализированы.

В ДТП попали легковой «Мерседес» и универсал «Лада Ларгус». Женщина-водитель из первой машины и двое ее детей выжили.

Пострадавших пришлось извлекать из салона при помощи спасателей. С травмами их доставили в городские больницы, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Также собеседник агентства поделился фотографиями с места происшествия.

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Еще одна автокатастрофа произошла в Саратовской области 20 августа. В аварию на 154-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград попали «Лада Ларгус», КамАЗ и грузовик «Вольво». В результате пять пассажиров легковушки скончались на месте. Среди погибших двое детей в возрасте 10 и 16 лет.