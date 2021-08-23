Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 21:13
21:03
Шоу-бизнес
Наталья Штурм готовится бороться с зятем за внука через суд
21:00
Общество
Съемки болливудского блокбастера по программе ребейтов стартовали в Петербурге
21:00
Весь мир
Все больше зарубежных компаний покидают Аргентину и Бразилию
21:00
Видео
Точка на карте. Республика Карелия
20:58
Экономика
Жилье на рынке элитной недвижимости Москвы заметно подорожало в течение лета
20:54
Общество
Рабочие в Севастополе написали слово «дети» с четырьмя ошибками
20:46
Весь мир
Жители Порт-Судана вышли на демонстрации против многочасовых отключений света
20:46
Весь мир
Иран возобновил поставки бензина в Афганистан после снижения таможенных пошлин талибами
20:45
Общество
Не больно, не страшно, но важно: как на самом деле устроено донорство костного мозга
20:44
Политика
Федоров: намерения США развернуть лагерь для афганских мигрантов не являются тайной для РФ
Все новости

Джигурда поделился пикантными фото Марины Анисиной

  /   Обновлено: 23 августа 2021 20:19
Шоу-бизнес
Джигурда поделился пикантными фото Марины Анисиной
instagram.com  /  @marinanisina

Москва, 23 августа. Актер Никита Джигурда вновь удивил фанатов эксцентричной выходкой. Артист показал обнаженные фото бывшей олимпийской чемпионки Марины Анисиной и призвал поклонников оценить пост.

Шоумен Никита Джигурда регулярно радует и возмущает публику экстравагантным поведением. Недавно артист решил похвастаться романтикой в браке с бывшей олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной. Совсем недавно пара восстановила отношения и теперь наслаждается компанией друг друга.

Однако недавно экс-спортсменка улетела во Францию, откуда регулярно присылает мужу свои фото. Некоторые из снимков оказались весьма пикантными — именно их Джигурда показал в Instagram.

«В день голубого полнолуния моя богиня Анис прислала мне свои фото с французского пляжа, где женщинам разрешено загорать, как и мужчинам, топлес, разрешив их выставить в социальные сети! Я двумя руками за! Многие великие художники и фотографы писали на картинах и фоткали своих женщин обнаженными! Как вам?!» — поинтересовался артист.

Смелая публикация не оставила фанатов равнодушными. Некоторые пришли в восторг от стройной фигуры Анисимовой и рассыпались в комплиментах, другие отметили, что люди на заднем фоне фотографий не были раздеты.

Недавно российская модель Алеся Кафельникова поделилась с поклонниками неожиданным фото. Звезда опубликовала кадр из ЗАГСа, сделанный во время свадьбы с бизнесменом Георгием Петришиным.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Джигурда поделился пикантными фото Марины Анисиной
джигурда анисина звезды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru