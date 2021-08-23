Джигурда поделился пикантными фото Марины Анисиной

Москва, 23 августа. Актер Никита Джигурда вновь удивил фанатов эксцентричной выходкой. Артист показал обнаженные фото бывшей олимпийской чемпионки Марины Анисиной и призвал поклонников оценить пост.

Шоумен Никита Джигурда регулярно радует и возмущает публику экстравагантным поведением. Недавно артист решил похвастаться романтикой в браке с бывшей олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной. Совсем недавно пара восстановила отношения и теперь наслаждается компанией друг друга.

Однако недавно экс-спортсменка улетела во Францию, откуда регулярно присылает мужу свои фото. Некоторые из снимков оказались весьма пикантными — именно их Джигурда показал в Instagram.

«В день голубого полнолуния моя богиня Анис прислала мне свои фото с французского пляжа, где женщинам разрешено загорать, как и мужчинам, топлес, разрешив их выставить в социальные сети! Я двумя руками за! Многие великие художники и фотографы писали на картинах и фоткали своих женщин обнаженными! Как вам?!» — поинтересовался артист.

Смелая публикация не оставила фанатов равнодушными. Некоторые пришли в восторг от стройной фигуры Анисимовой и рассыпались в комплиментах, другие отметили, что люди на заднем фоне фотографий не были раздеты.

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