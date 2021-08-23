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Экс-посол США в ООН назвала решение Байдена уйти из Афганистана «позорным провалом»
Весь мир
Экс-посол США в ООН назвала решение Байдена уйти из Афганистана «позорным провалом»
wikipedia.org  /  Общественное достояние / usmission.gov

Вашингтон, 23 августа. Бывший посол США в ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли раскритиковала решение президента Джо Байдена вывести войска из Афганистана. Политик отметила, что Америка практически не вела переговоров со сторонами конфликта. Ее слова передает CBS News.

Хейли в интервью программе «Лицом к нации» заявила, что администрация Байдена полностью «сдалась талибам» и теперь они должны сделать все возможное, чтобы вывезти оставшихся американцев. Само решение уйти из Афганистана она назвала «позорным провалом».

«Они сдали авиабазу Баграм, которая была крупным центром НАТО. Они сдали оборудование и оружие на сумму 85 миллиардов долларов. Они сдали американский народ и бросили наших афганских союзников, которые защищали таких людей, как мой муж. Никаких переговоров не было. Это была полная капитуляция и позорный провал», — сказала она.

Экс-посол отметила, что при Дональде Трампе Америка «держала терроризм в узде», однако ответственность за произошедшее предложила разделить между двумя президентами.

«У нас была сильная позиция. Бывают моменты, когда вам приходится вести переговоры с дьяволом, но вы ведете переговоры с дьяволом с точки зрения силы. Вы не делаете этого из чувства слабости. Сейчас у нас буквально нет рычагов давления на талибов», — заключила политик.

Хейли призвала американскую администрацию продлить крайний срок эвакуации до 31 августа.

Недавно заместитель советника по национальной безопасности бывшего президента США Кэтлин Троя Мак Фарланд обвинила Байдена в «подлости» после обещаний спасти американцев в Афганистане.

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сша афганистан байден критика
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