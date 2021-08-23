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Флагманский кроссовер QX80 обновили в Infiniti
Экономика
Флагманский кроссовер QX80 обновили в Infiniti
infinitinews.com

Иокогама, Япония, 23 августа. Автомобилестроительная компания Infiniti внесет новые изменения во внедорожник QX80.

Примечательно, что самый топовый SUV японского концерна уже был немного обновлен в прошлом году, однако инженеры компании не собираются останавливаться на достигнутом. Предполагается, что модель для рынка Северной Америки будет пристальным предметом внимания корпорации. Об этом пишет «PRO Кроссоверы».

Главное изменение, которое пророчат QX80 — встраивание крупного мультимедийного дисплея, диагональ которого составит 12,3 дюйма. Вместе с этим, в следующем поколении Infiniti появится возможность связать смартфон с Apple CarPlay, а также осуществлять зарядку девайса беспроводным путем.

При этом техническое оснащение новинки будет оставлено прежним. Силовым агрегатом выступит V8 на 5,6 литра мощностью 405 л.с. Автоэксперты полагают, что обновленная версия флагмана должна появиться и в России, однако никаких конкретных дат представители компании пока что не объявляли.

Другой кроссовер под названием QX55 от Infiniti в максимальной комплектации будет привезен на российский автомобильный рынок в течение четвертого квартала этого года.

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авто кроссовер infiniti модернизация qx80
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