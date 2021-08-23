«Локомотив» анонсировал трансфер Алексиса Бека Бека сценой из советского фильма

Москва, 23 августа. Хавбек «Кана» Алексис Бека Бека перешел в московский «Локомотив», сообщается на официальном сайте железнодорожников.

Пресс-служба столичного клуба оригинально анонсировала трансфер полузащитника, в Twitter-аккаунте «Локо» появились кадры из советского фильма «Формула любви». Отмечается, что соглашение между сторонами заключено сроком на пять лет. Футболист будет выступать за клуб под №8.

Ранее президент «Кана» Оливье Пике уточнил, что «Локомотив» заплатит за Алексиса 7 млн евро: 6 млн за состоявшийся переход и 1 млн евро в виде бонуса, сообщал RT.

Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может выступать как на позиции хавбека, так и защитника. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции.