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В Совете по правам человека назвали основания для признания «Дождя» СМИ-иноагентом

  /   Обновлено: 23 августа 2021 20:11
Общество
В Совете по правам человека назвали основания для признания «Дождя» СМИ-иноагентом
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал Дождь

Москва, 23 августа. «Дождь»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) внесен в реестр СМИ-иноагентов на основании информации РКН.

Телеканал «Дождь» был внесен в реестр СМИ-иноагентов на основании информации Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление члена Совета по правам человека в России (СПЧ) Евы Меркачевой.

«Мы общались с представителем Минюста, он сказал, что ведомство само не принимает решений о признании иноагентом. Это якобы происходит на основе данных Роскомнадзора и Росфинмониторинга», — объяснила она.

Как сообщалось ранее, в СПЧ рассмотрели решение о внесении телеканала в реестр. По словам главы совета Валерия Фадеева, проведенная проверка не выявила нарушений.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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