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Николай Басков побаловал Софию Ротару подарком за 2 млн рублей

  /   Обновлено: 23 августа 2021 20:00
Шоу-бизнес
Николай Басков побаловал Софию Ротару подарком за 2 млн рублей
TACC  /  Шамуков Руслан

Сочи, 23 августа. Певица София Ротару получила роскошный браслет с драгоценными камнями в подарок от музыканта Николая Баскова. Украшение оценивается в 2 млн рублей.

Народная артистка СССР София Ротару стала одним из самых ярких украшений фестиваля «Новая волна» в Сочи. Совсем недавно певица отпраздновала 74-летие и до сих пор получает не только комплименты цветущей внешности, но и поздравления.

Особенно артистку порадовал подарок от давнего друга, певца Николая Баскова. Исполнитель надел на руку Ротару браслет, усыпанный изумрудами и бриллиантами. Как сообщают журналисты издания «СтарХит», аксессуар обошелся музыканту в 2 млн рублей.

Стоит отметить, что звезды не раз провоцировали слухи о возможном романе втайне от публики. Так, однажды Басков в шутку предложил певице руку и сердце. Кроме того, артисты периодически поют дуэтом, передает Teleprogramma.pro.

В этом году Ротару посетила ковровую дорожку музыкального фестиваля «Новая волна». Артистка поразила публику красотой и стройностью в 74 года, нарядившись в легкое жемчужное платье. Пластический хирург Тимур Нугаев рассказал, как исполнительнице удалось сохранить молодость в преклонном возрасте.

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Все новости / Шоу-бизнес / Николай Басков побаловал Софию Ротару подарком за 2 млн рублей
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