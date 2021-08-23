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Кошкин: маневры ВС России у границ Афганистана стали четким сигналом «Талибану»

  /   Обновлено: 23 августа 2021 20:40
Пресс-центр
Кошкин: маневры ВС России у границ Афганистана стали четким сигналом «Талибану»
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Санкт-Петербург, 23 августа. Боевикам «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) лучше прислушаться к сигналу России у границ Афганистана, считает военный политолог Андрей Кошкин.

Активность талибов в Афганистане беспокоит весь мир. Россия не сидит сложа руки и может принять участие в конфликте в любой момент, поскольку наладила контакты со всеми игроками в регионе. Об этом заявил член Академии политических наук РФ Андрей Кошкин в ходе прошедшей пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Кошкин: маневры ВС России у границ Афганистана стали четким сигналом «Талибану»
tvzvezda.ru  / Prt Scr

По словам эксперта, недавние военные маневры Вооруженных сил РФ недалеко от границ Афганистана стали своего рода сигналом и предупреждением талибам, о котором не стоит забывать.

«Мы провели совместные с Таджикистаном учения и так показали «Талибану», что если они готовы насильственно разрушить государственные границы в Центральной Азии, то и мы готовы», — подчеркнул Кошкин.

На сегодняшний день нужна кропотливая и согласованная работа лидеров центральноазиатских государств. По мнению политолога, беженцы из Афганистана хлынут как лавина, и это может превратиться в бедствие.

«Нужно организовать, создать места их пребывания, контролировать их перемещение, обеспечить соответствующими документами», — считает он.

Сегодня страны Европы не горят желанием принимать у себя беженцев. Тем не менее этот вопрос нельзя оставлять без внимания, полагает Андрей Кошкин.

Также политолог рассказал, почему ВС США оставили свое оружие талибам в Афганистане. По его словам, американцы изначально не собирались забирать некоторые виды вооружений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан вс рф кошкин талибы
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