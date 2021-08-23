Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 21:11
21:03
Шоу-бизнес
Наталья Штурм готовится бороться с зятем за внука через суд
21:00
Общество
Съемки болливудского блокбастера по программе ребейтов стартовали в Петербурге
21:00
Весь мир
Все больше зарубежных компаний покидают Аргентину и Бразилию
21:00
Видео
Точка на карте. Республика Карелия
20:58
Экономика
Жилье на рынке элитной недвижимости Москвы заметно подорожало в течение лета
20:54
Общество
Рабочие в Севастополе написали слово «дети» с четырьмя ошибками
20:46
Весь мир
Жители Порт-Судана вышли на демонстрации против многочасовых отключений света
20:46
Весь мир
Иран возобновил поставки бензина в Афганистан после снижения таможенных пошлин талибами
20:45
Общество
Не больно, не страшно, но важно: как на самом деле устроено донорство костного мозга
20:44
Политика
Федоров: намерения США развернуть лагерь для афганских мигрантов не являются тайной для РФ
Все новости

Россиянам объяснили, почему исключена вероятность притока афганских беженцев в страну

  /   Обновлено: 23 августа 2021 19:59
Политика
Россиянам объяснили, почему исключена вероятность притока афганских беженцев в страну
Федеральное агентство новостей  /  владимир тулин

Москва, 23 августа. Президент Владимир Путин не позволит боевикам попасть в Россию под видом беженцев, считает политолог Наталья Громова.

Глава государства ранее раскритиковал позицию Запада по размещению беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения ими виз в США и ЕС. По словам Путина, такой подход к решению этого вопроса унизительный.

«У Путина на первом месте всегда россияне и интересы страны, здесь даже вопросов никаких быть не может», — подчеркнула Громова в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Она напомнила, как президент разрешил конфликт в Чечне, а также об успешной операции российских войск в Сирии. Некоторые тогда критиковали решение Путина о поддержке властей САР, указала Громова. Однако, по ее словам, мало кто из критикующих мог осознать, что это делается ради благосостояния россиян. Если бы боевики ИГИЛ1 (ИГ1, террористическая организация, запрещенная в РФ) проникли в Россию, то жизнь в стране никогда не стала бы прежней, добавила эксперт.

Вместе с тем Громова убеждена, что Россия не намерена отправлять военных в Афганистан. При этом сегодня находятся те, кто оправдывает ввод советских войск в республику. Политолог этого мнения не разделяет, считая, что вовлекать страну в военное противостояние, тратя огромные ресурсы и теряя жизни соотечественников, — это абсурд.

Подобной позиции придерживается и российский политик, депутат Госдумы Сергей Вострецов. Ранее он отметил, что сейчас Россия не допустит ошибок, которые совершили в Афганистане власти СССР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Россиянам объяснили, почему исключена вероятность притока афганских беженцев в страну
беженцы афганистан терроризм громова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru