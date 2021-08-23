Россиянам объяснили, почему исключена вероятность притока афганских беженцев в страну

Москва, 23 августа. Президент Владимир Путин не позволит боевикам попасть в Россию под видом беженцев, считает политолог Наталья Громова.

Глава государства ранее раскритиковал позицию Запада по размещению беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения ими виз в США и ЕС. По словам Путина, такой подход к решению этого вопроса унизительный.

«У Путина на первом месте всегда россияне и интересы страны, здесь даже вопросов никаких быть не может», — подчеркнула Громова в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Она напомнила, как президент разрешил конфликт в Чечне, а также об успешной операции российских войск в Сирии. Некоторые тогда критиковали решение Путина о поддержке властей САР, указала Громова. Однако, по ее словам, мало кто из критикующих мог осознать, что это делается ради благосостояния россиян. Если бы боевики ИГИЛ1 (ИГ1, террористическая организация, запрещенная в РФ) проникли в Россию, то жизнь в стране никогда не стала бы прежней, добавила эксперт.

Вместе с тем Громова убеждена, что Россия не намерена отправлять военных в Афганистан. При этом сегодня находятся те, кто оправдывает ввод советских войск в республику. Политолог этого мнения не разделяет, считая, что вовлекать страну в военное противостояние, тратя огромные ресурсы и теряя жизни соотечественников, — это абсурд.

Подобной позиции придерживается и российский политик, депутат Госдумы Сергей Вострецов. Ранее он отметил, что сейчас Россия не допустит ошибок, которые совершили в Афганистане власти СССР.

1 Организация запрещена на территории РФ.