Капитан «боинга» сообщил о разгерметизации кабины во время рейса Москва — Иркутск

Москва, 23 августа. Датчик разгерметизации сработал в самолете авиакомпании Utair при выполнении рейса Москва — Иркутск. Капитан воздушного судна принял решение о снижении на эшелон 330.

В 20:26 «боинг» благополучно приземлился в аэропорту назначения. На борту находились 126 пассажиров, 14 из них — дети, никто не пострадал. По факту инцидента Сургутской транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения требований воздушного законодательства.

Несколько дней назад в Москве приземлился Sukhoi Superjet-100, предположительно подавший сигнал бедствия над Тамбовской областью. Воздушное судно прибыло в столицу раньше запланированного времени.