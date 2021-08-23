Новые меридианы: военный эксперт предрек появление в России авианесущих кораблей

Глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих судостроительных заводах России. Церемония прошла на предприятиях «Севмаш» в Северодвинске, «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге и «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре. Закладные доски установлены на атомные подводные крейсеры «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской», большие подводные лодки «Можайск» и «Якутск», корветы «Грозный» и «Буйный».

«Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности», — заявил президент.

По словам российского лидера, военно-морской потенциал России будет только развиваться. Кроме того, будут совершенствоваться система базирования и инфраструктура флота, а корабли — оснащаться новейшим вооружением и техникой. Помимо этого, будут отрабатываться сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах, проводиться «демонстрация» российского флага в стратегически важных районах Мирового океана. Президент заверил, что к 2027 году доля современных кораблей ВМФ должна достигнуть 70%.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, зачем России мощный военный флот.

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«Сама жизнь заставляет Россию иметь мощный флот. Мы заложили еще два атомохода. А это значит, в этом десятилетии у нас будут обновлены ядерные морские силы. Кроме того, у нас будет по полноценному стратегическому соединению атомных подводных лодок с ракетами «Булава» на двух океанских флотах — Северном и Тихоокеанском. Что касается надводного флота, то были заложены достаточно современные лодки, уже ранее показавшие себя в Сирии. Подлодки типа «Варшавянка» несомненно усилят подводную компоненту Тихоокеанского флота, поскольку могут выходить в Японское и Южно-Китайское моря. Эти подлодки, так скажем, с дальним прицелом. Они могут бороться и с субмаринами, и с надводными кораблями, и, если есть необходимость, могут поражать и наземные цели благодаря «Калибрам», — сказал собеседник ФАН.

Далее эксперт рассказал, что, скорее всего, в ближайшем будущем мы станем свидетелями того, как будет заложен авианосец. По словам Дандыкина, чем крепче будет отечественный военный флот, тем больше будет уважения к России.

«Все это необходимость. Есть известное изречение Петра I: «Едино войско сухопутное имеет одну руку, а которое и флот — обе руки имеет». А Император Александр III заявил: «У России есть только два союзника — армия и флот». Я думаю, что в дальнейшем речь пойдет и о строительстве авианесущих кораблей. Для этого у России все есть. Поэтому вскоре наша страна будет иметь сбалансированный флот, который будет отстаивать ее интересы даже в самых отдаленных уголках мирового океана. Сегодня наш флот выходит на те меридианы, где раньше его не было. Поэтому хочу сказать: чем крепче будет наш военный флот, тем больше будет уважения к России», — резюмировал Василий Дандыкин.

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