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Поклонники Михеевой разделились на два лагеря из-за неоднозначного купальника
Общество
Поклонники Михеевой разделились на два лагеря из-за неоднозначного купальника
instagram.com  /  @allamikheeva

Москва, 23 августа. 32-летняя телеведущая и актриса Алла Михеева долгое время работает в передаче Вечерний Ургант в рубрике «Острый репортаж», где играет саму себя, пишет Teleprogramma.pro.

Свою известность девушка получила благодаря амплуа наивной девушки, которое столь органично сочетается с ее милой блондинистой внешностью. По мнению многих, звезда и в жизни точно такая же, но не трудно догадаться, что Алла просто искусно играет роль, и ее юмор говорит лишь о том, что она очень умна.

Михеева закончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. При этом она ведет довольно закрытый образ жизни, что позволяет ей поддерживать имидж.

Но в Италии девушка немного расслабилась и показала несколько пикантных кадров, надев купальник необычного кроя. Правда, не всем поклонникам он пришелся по нраву. Помимо восторженных откликов, актриса получила и критику. Некоторые отметили, что он не лучшим образом отразился на ее фигуре.

 

«Пупок красив», «Аллочка, ты богиня», «Шикарная», «Такая красивая», «Симпатичный купальник», «Алла, что тут сказать: нарядная, сексуальная, желанная», — написали те, кому купальник понравился.

«Грудь расплющило», «Может вырастет?», «Бикини не тесновато?», «Грудь куда-то уехала», — язвили наперебой хейтеры.

Ранее сообщалось, как американская певица Рианна запечатлелась у бассейна в нижнем кружевном белье.

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instagram вечерний ургант купальник михеева Алла Михеева
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