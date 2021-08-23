Поклонники Михеевой разделились на два лагеря из-за неоднозначного купальника

Москва, 23 августа. 32-летняя телеведущая и актриса Алла Михеева долгое время работает в передаче Вечерний Ургант в рубрике «Острый репортаж», где играет саму себя, пишет Teleprogramma.pro.

Свою известность девушка получила благодаря амплуа наивной девушки, которое столь органично сочетается с ее милой блондинистой внешностью. По мнению многих, звезда и в жизни точно такая же, но не трудно догадаться, что Алла просто искусно играет роль, и ее юмор говорит лишь о том, что она очень умна.

Михеева закончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. При этом она ведет довольно закрытый образ жизни, что позволяет ей поддерживать имидж.

Но в Италии девушка немного расслабилась и показала несколько пикантных кадров, надев купальник необычного кроя. Правда, не всем поклонникам он пришелся по нраву. Помимо восторженных откликов, актриса получила и критику. Некоторые отметили, что он не лучшим образом отразился на ее фигуре.