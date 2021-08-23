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«Газпром» увеличил прокачку сырья по трубопроводу «Ямал — Европа»
Экономика
«Газпром» увеличил прокачку сырья по трубопроводу «Ямал — Европа»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 23 августа. Прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа» достигла уровня в 2,7 млн кубометров в час. Этот показатель выше уровня до аварии на уренгойском заводе «Газпрома».

Рост объемов прокачки был отмечен с 16:00 по 17:00 по московскому времени, передает агентство «Прайм» со ссылкой на данные немецкого оператора Gascade. При этом на протяжении трех предыдущих дней показатель находился на отметке около 1,5 кубометров в час.

Из-за пожара на заводе «Газпрома» в ЯНАО в начале августа произошла приостановка поставки сырья на Сургутский завод, что спровоцировало удорожание газа в странах Европы. Кроме того, инцидент повлиял на цены на бензин в Сургуте, а это, в свою очередь, привело к проверке со стороны Федеральной антимонопольной службы.

Российскому концерну удалось быстро восстановить транзит по газопроводу после ЧП. По состоянию на 11 августа он составил 1,8 млн кубометров в час.

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Газпром ямал европа прокачка газа
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