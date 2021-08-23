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Аналитик Перенджиев объяснил посыл Путина в заявлении по Афганистану
Политика
Аналитик Перенджиев объяснил посыл Путина в заявлении по Афганистану
Федеральное агентство новостей  /  Вячеслав Дружинин

Москва, 23 августа. Президент РФ Владимир Путин неслучайно сделал заявление по беженцам из Афганистана. Об этом заявил политолог Александр Перенджиев.

Доцент кафедры социологии и политологии РЭУ им. Плеханова в беседе с «Народными Новостям» объяснил посыл главы государства в заявлении по Афганистану. Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» призвал не допустить боевиков под видом беженцев в страну. Политолог подчеркнул, что президент публично озвучил эту проблему.

«Тем самым дал понять, что в России должны сработать на упреждение», — констатировал эксперт.

Заявление Путина должно напомнить всем партиям РФ о борьбе с терроризмом, добавил Перенджиев. Работа включает в себя ряд пунктов, которые очень важны в противодействии экстремизму, пояснил аналитик.

Владимир Путин считает, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России, сообщает НСН. Глава государства ранее выразил надежду на соблюдение прав граждан и иностранцев со стороны представителей «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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беженцы путин афганистан
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