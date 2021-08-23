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Появились первые кадры фантастического сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix

  /   Обновлено: 23 августа 2021 19:47
Общество
Появились первые кадры фантастического сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix
pixabay.com

Лос-Анджелес, 23 августа. Американский стриминговый видеосервис Netflix представил первые кадры предстоящего фантастического сериала «Ковбой Бибоп», который является ремейком одноименного мультфильма.

Криминально-приключенческий фэнтези-сериал является переложением популярного аниме, который выходил на экраны в 1998 году. В связи с увеличением длительности серий сюжет сериала не будет полностью повторять оригинал. По предварительным данным, в первом сезоне зрителям покажут десять серий.

Проект Netflix расскажет об охотниках за головами, которые в недалеком будущем бороздят просторы космоса в поисках наживы. В охоте участвует межпланетный корабль «Бибоп», на котором сошлись четыре человека и одна собака.

Ранее стало известно о премьере анимационного фильма по вселенной писателя-фантаста Анджея Сапковского. Анимационный приквел популярного сериала о Геральте из Ривии получил название «Ведьмак: Кошмар волка» (The Witcher: Nightmare of the Wolf). Мультфильм уже доступен для просмотра зрителям по всему миру.

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netflix сериал ковбой бибоп
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