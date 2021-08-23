Ангела Меркель оставила президента Зеленского ни с чем

Пока высшие украинские политики в Киеве пыжились от пафоса, принимая гостей форума «Крымская платформа», местные эксперты подвели итоги другого важного для Украины события — визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Общий вывод аналитиков: уходящая лидер европейской политики не привезла Владимиру Зеленскому никаких гарантий, по сути оставив Украину наедине со стоящими перед ней вызовами, передает из Киева корреспондент ФАН.

Приезда одного из лидеров Евросоюза в Киеве изначально ждали с оптимизмом и надеждой, но сейчас уже можно с уверенностью сказать: он закончился полным разочарованием. Несмотря на все разговоры о «прощальном визите» и «хромой утке», в комментариях местных аналитиков нет-нет да проскальзывала надежда — мол, Меркель способна привезти из Москвы, со встречи с Владимиром Путиным, хорошие известия: либо по Донбассу, либо по компенсациям за «Северный поток — 2», либо, наконец, по гарантиям газового транзита через Украину после 2024-го.

По Донбассу хорошими для Киева известиями можно было бы считать любые, хоть самые маленькие уступки со стороны РФ по Минским соглашениям. Но лидер РФ Владимир Путин, разумеется, ни на какие уступки не пошел. Ему, как никому другому, известно, что «Минск-2» — это фактический акт о капитуляции Украины, подписанный дрожащей рукой Порошенко. А в международной политике, как правило, параметры таких документов никогда не пересматривают.

Россия не просто отказала Европе в уступках по Донбассу, но и жестко раскритиковала законопроект «О переходном периоде», который кабмин Украины внес в парламент. Владимир Путин указал: принятие этого закона будет означать фактический выход Украины из минского процесса. Он прямо нарушает ряд положений «Минска-2»: игнорирует особый статус Донбасса, отменяет амнистию в ДНР и ЛНР, вводит украинизацию на их территориях и т. д. Более весомой оплеухи от Москвы, заботливо переданной канцлером Меркель, Киев, наверное, получить не мог.

С гарантиями газового транзита у Меркель в Москве тоже вышло неудобно. Канцлер предложила России взять на себя, что называется, повышенные обязательства перед Киевом — и гарантировать украинцам стабильный уровень прокачки еще лет на десять, до 2034-го. Эта часть обязательств ФРГ после достройки «СП-2» зафиксирована в договоре с президентом США Байденом. Но Россия выдала Ангеле Меркель жесткий отказ и по этой теме.

Федеральное агентство новостей /

Владимир Путин заявил, что не против продлить контракт с Украиной — но лишь в том случае, если Европа гарантирует РФ увеличение закупок газа. Тем самым он «вернул мяч» на сторону Евросоюза, который не хочет давать Москве никаких долгосрочных обязательств по закупке газа. Никто ведь не знает, какой будет конъюнктура рынка даже через год. Конечно, для США и ЕС было бы выгодно, если бы «Газпром» продолжал поставки газа через Киев — и нес расходы по принципу «качай или плати», поддерживая нищий украинский бюджет. Но в России в такой схеме никак не заинтересованы.

Таким образом, Меркель везла в Киев «мешок отказов», и украинские власти отнеслись к ней соответственно своему воспитанию. Ни один серьезный чиновник не встретил главного политика ЕС в Борисполе и ни один из них не составил канцлеру компанию в ходе возложения венков к памятнику Неизвестному солдату. Это выглядело более чем оскорбительно. И Меркель как опытный политик сыграла в ответ не менее жестко.

Во-первых, она фактически отказалась здесь и сейчас решать вопрос компенсаций Украине из-за запуска «СП-2». На прямой вопрос украинской прессы Меркель сообщила: газопровод еще не запущен, вот запустят — тогда и посмотрим. Как говорил в таких ситуациях Остап Бендер: «Сказано вам завтра, значит — завтра». То есть сидите, украинцы, ждите у моря погоды. Во-вторых, под конец встречи канцлер заявила: глава МИД ФРГ Хайко Маас не прилетит на форум «Крымской платформы», у него есть дела поважнее. И заявила вместо него министра экономики и энергетики Петера Альтмайера. Это выглядело как ответное унижение Зеленского.

Все остальные разговоры Зе-президента и канцлера, звучавшие на пресс-конференции и после нее, выглядели какими-то благоглупостями. Украинский лидер по привычке грозил неизвестно кому «энергетическим оружием» в виде «СП-2». Он же, говоря по поводу Донбасса, озвучивал бредовые идеи «кластеров» и намерения следовать некой «парижской повестке дня» (хотя все вокруг понимали, что выполнять решения «нормандского саммита» в Париже ему и в голову не придет).

В общем, это была обычная дипломатическая завеса, призванная прикрыть пустоту реальной повестки. На этом фоне диким бредом смотрелись обещания Зеленского, потерявшего миллиарды долларов вместе с основными газовыми потоками, присоединиться к «европейскому зеленому курсу». Хотелось спросить: а он не забыл, что зеленая энергетика — удел благополучных стран, да и то — еще очень нескорый? Но такого вопроса, разумеется, никто не задал.

Последний вопрос украинской прессы в адрес канцлера идеально проиллюстрировал общую атмосферу встречи. Меркель прямо спросили, является ли ее решение не участвовать в «Крымской платформе» желанием угодить России? От такой наглости местных «акул пера» Меркель аж вздрогнула, но сдержанно процедила в ответ:

«Нет, это не так. Мой приезд в Киев изначально планировался как «прощальный двусторонний визит».

/

Как заявил на брифинге в Киеве директор Украинского института политики Руслан Бортник, президенту Зеленскому не удалось достичь согласия с канцлером ни по одному ключевому вопросу.

«Абсолютно ясно, что встреча Меркель и Зеленского завершилась практически безрезультатно. Ни по одному из ключевых направлений, включая «Северный поток — 2», поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО, поставок вооружений из Германии — не удалось достичь согласия. По двум последним пунктам канцлер вообще довольно жестко отказала Украине, что для нее редкость, — указал Бортник. — Внешне могло показаться, что позиции сторон по Донбассу немного сошлись, но это скорее иллюзия. Канцлер явно была разочарована встречей в Москве, которая также прошла безрезультатно для ЕС. Да, фрау Меркель называет Россию участницей конфликта и уверена, что Киев не должен напрямую говорить с представителями ДНР и ЛНР. Но в целом это — все сходства в позициях сторон, которые в итоге ни на что не влияют».

Аналитик также сообщил, что в целом вся переговорная кампания между Меркель и Зеленским потерпела неудачу.

«Как встреча Зеленского и Меркель в Берлине, так и их переговоры в Киеве не дали никаких результатов. Цели, которые ставило перед собой украинское руководство, — письменные гарантии компенсаций от ЕС после запуска «СП-2», признание евроатлантических перспектив Украины, а также подвижки по изменению Минских соглашений, не были достигнуты. Есть большие сомнения, что хотя бы одной из этих целей удастся достичь и после ухода фрау Меркель из политики», — заключил Бортник.

Украинский журналист, спецкор агентства УНИАН Роман Цымбалюк заявил коллегам в Киеве — пока на Украине бушевали две революции, Владимир Путин и Ангела Меркель в последние 15 лет определяли ключевые направления европейской политики.

«Визиты Меркель в Москву и Киев — это такие прощальные напутствия. Канцлер в Москве потребовала освободить Навального — и словно в ответ российские власти объявили телеканал «Дождь»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) иноагентом. Это наглядно подтверждает, что российский лидер не боится ни американских, ни европейских санкций, — сообщил Цымбалюк. — За 15 лет Меркель доказала, что нет непреодолимых конфликтов, потому что торговые отношения с Россией выгодны ФРГ, равно как и мир на Украине. И никакой романтики, никто Украине ничего не должен, и не надо тщетно искать мира ни в чьих глазах».

Кроме того, считает публицист, Ангела Меркель всем дала понять — пора сказать газу «до свидания».

«Да, 2045 год, когда Германия планирует отказаться от российского газа, это не завтра. И да, кроме Германии, у России есть еще множество импортеров «голубого топлива». Но для Украины «газовая лошадь сдохла, и с нее пора слезать». На мой взгляд, все эти требования транзита, компенсаций и гарантий — какая-то недостойная торговля с Западом, в которую вообще не стоит вкладывать силы», — заявил он.

Также Цымбалюк сообщил: безусловно, для Меркель «нормандский формат» — единственно возможный путь, хоть и тупиковый.

«Мы видим, как уходит эпоха в отношениях России и Германии, эпоха стабильности и предсказуемости флагмана Евросоюза. Присоединив Крым, Россия запустила необратимые процессы не только вокруг себя и Украины, но и в европейской и американской политике. Мы знаем, что Владимир Путин от своего никогда не отступается, а его действия в отношении Украины заставили многих на Западе вздрогнуть. Но, увы, сколько ни тверди: «санкции, санкции», но на Россию это почти не влияет. Никто не станет заступаться за Украину, если Украина не будет сама себя защищать. В итоге у России сегодня много союзников: «Спутник V», «Прометей», «Посейдон», Петров и Боширов, наконец. А у Украины — только армия и флот, да и тот — в перспективе», — резюмировал Цымбалюк.

Напомним, накануне, в день проведения форума «Крымская платформа», несколько сотен журналистов незаконно закрытых СМИ Украины вышли на митинг. Протест состоялся в Киеве, напротив здания Национальной оперы, где находились участники форума. Работники масс-медиа обратились к лидерам стран с просьбой остановить давление на свободу слова на Украине, которое совершается по указке президента Зеленского и СНБО. На митинг пришли журналисты незаконно закрытых телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Перший Незалежний», а также телеканала «НАШ», интернет-порталов «Страна.ua», sharij.net и многих других.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.