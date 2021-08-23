Жители украинского села атаковали «опасную» вышку сотовой связи на магазине

Киев, 23 августа. Жители села Петрашовка Хмельницкой области взбунтовались против установки вышки сотовой связи. Украинцы потребовали убрать «опасный» объект с территории населенного пункта.

Представители мобильного оператора установили вышку на крышу одного из сельских магазинов. По словам сотрудников компании, они обращались в сельсовет, но все здания, которые им выделили, не подходили для установки опоры. Тогда оператор обратился к хозяину местного магазина, который согласился на манипуляции с вышкой, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Впрочем, селянам эта затея пришлась не по нраву. Около 50 человек вышли к заведению и попытались демонтировать конструкцию. СМИ выяснили, что конфликт длится несколько месяцев. Ранее жители угрожали взорвать башню, так как оператор не предъявил разрешительных документов на ее установку.

Ранее стали известны способы улучшить сотовую связь на даче. Сначала стоит изучить возможность и качество приема сигнала, а также определить региональных операторов.